Upały robią z panelami słonecznymi coś niepokojącego. Źródło ekologicznej energii jednak nie takie idealne?

Wydawałoby się, że podczas dni z upalną, bezchmurną pogodą panele słoneczne będą produkować niewyobrażalną ilość energii – tak się jednak nie dzieje. Okazuje się, że wysoka temperatura wcale nie sprzyja panelom słonecznym. Dlaczego do tego dochodzi?

Panele słoneczne źle „znoszą” upały. Ich wydajność spada wraz ze wzrostem temperatury. Powodem tego, jest to, że panele są w większości produkowane dla optymalnej temperatury 25 st. C. To wtedy produkcja energii elektrycznej jest najwydajniejsza. Jak podaje portal Solar.com, na każdy kolejny stopień Celsjusza wydajność panelu słonecznego spada o 0,5 pp.

W jaki sposób działają panele słoneczne?

Pochłaniają one światło słoneczne poprzez ogniwa fotowoltaiczne. Dokładnie to fotony są pochłaniane przez krzem w ogniwie, a następnie ten wybija elektrony z ich pozycji, wzbudzając ruch – czyli generując przepływ prądu elektrycznego.

Wskutek wyższej temperatury liczba wzbudzonych elektronów jest zbyt duża, co zmniejsza napięcie generowane przez panel słoneczny. Wówczas spada jego wydajność. Według danych z raportu CED Greentech wpływ wysokich temperatur na spadek wydajności paneli może być ogromny i sięgać nawet 10 do 25 proc.

Paradoksalnie panele słoneczne bardzo dobrze pracują zimą, kiedy niskie temperatury zapobiegają nadmiernemu przegrzaniu się modułu. Latem podobną rolę chłodzącą mają natomiast wiatry.

Upały w Europie a produkcja energii

Dynamiczny rozwój paneli słonecznych w całej Europie sprawił, że rokrocznie są bite kolejne rekordy w ilości energii wyprodukowanej w ten sposób. W niedzielę 17 lipca br. w Niemczech wytworzono największa w historii ilość energii słonecznej.

Warto jednak zaznaczyć, że podczas upałów wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną. Głównie ze względu na wzmożoną pracę klimatyzatorów w pomieszczeniach, które stają się coraz powszechniejsze także w polskich domach. Niestety dane pochodzące z raportów wskazują, że panele słoneczne nie będą w stanie sprostać coraz częstszym epizodom z ekstremalnymi temperaturami.