Poznaliśmy uzbrojenie helikoptera Raider X dla amerykańskiego wojska. Prototyp już na zdjęciach

Należąca do koncernu Lockheed Martin firma Sikorsky miała ostatnio wiele do powiedzenia na temat rozwijanego przez siebie helikoptera Raider X. Ten śmigłowiec rozpoznawczo-uderzeniowy z myślą o Armii USA i programie FARA powstaje już od wielu lat (mniej, lub bardziej pośrednio), a dziś możemy podejrzeć zarówno najnowszy stan związanego z nim prototypu, jak i uzbrojenie helikoptera Raider X.

Uzbrojenie helikoptera Raider X ujawnione na grafice i nowych zdjęciach

W październiku 2019 roku przejęta przez Lockheed Martina firma Sikorsky odsłoniła kurtynę przed śmigłowcem zwiadowczym Raider X, który powstał z myślą o szybkich misjach rozpoznawczych i równie szybkich atakach. Projekt ubiega się o zwycięstwo w programie FARA Armii USA, konkurując z pomysłem firmy Boeing i jej 360 Invictus. Ma polecieć jeszcze w tym roku, a według Jaya Macklina, dyrektora ds. rozwoju firmy Sikorsky Army Programs and Innovations, Sikorsky ma 98% części potrzebnych do ukończenia Raidera, a cały śmigłowiec jest prawie w 90% bliski ukończenia.

Czytaj też: Opisujemy niemieckie Panzerhaubitze 2000, czyli jedne z najpotężniejszych haubic dla Ukrainy

Powyżej możecie podejrzeć oficjalną grafikę, która przedstawia prototyp Raider X z pociskami Hellfire i głównym 20-mm działkiem pod dziobem. Ta nie jest przypadkowa, bo poza grafiką amerykański producent śmigłowców pokazał też zdjęcie obecnego stanu prototypu Raider X. To zostało wykonane w należącym do firmy ośrodku testów w West Palm Beach na Florydzie i potwierdza wspomniane uzbrojenie.

Czytaj też: Pociski Ch-22 ciągle w użyciu. To kolejne rosyjskie bezprawie zdradzające nieudolność agresora

Wcześniej firma Lockheed Martin wspominała, że przy realizacji Raider X są wykorzystywane praktyki produkcyjne nabyte przy starszych dziełach firmy pokroju CH-53K, CH-148 i F-35. To w ogólnym rozrachunku obniża koszty realizacji i zapewnia prostą konstrukcję do uaktualnienia podstawy oraz wyposażenia, aby sprostać zagrożeniom przyszłości. Warto tym samym wspomnieć, że awionika i systemy misji Radier X są oparte na architekturze Modern Open Systems Architecture (MOSA), a sterowanie na technologii fly-by-wire. Dzięki temu zapewniają większą elastyczność i przeżywalność, dzięki układom typu plug-and-play dla czujników, modułów i broni.

Czytaj też: Rosyjski okręt podwodny Alrosa typu Kilo powrócił na służbę po modernizacji

Dzieło Sikorsky jest oparte na śmigłowcu demonstracyjnym S-97 Raider i eksperymentalnym Sikorsky X2. Widać to od razu, bo Raider X to przykład wiropłata z dwoma współosiowymi, przeciwbieżnymi stałymi wirnikami i osadzoną na tylnej sekcji śrubą napędową. To połączenie ma napędzić silnik turbowałowy General Electric T901-GE-900 (GE3000), a same możliwości Radier X sprowadzą się do prędkości ponad 460 km/h, maksymalnym pułapie rzędu 2740 metrów i wysokich możliwościach manewrowania.