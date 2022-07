Nowe wentylatory be quiet! Slient Wings 4 celują w poprawę przepływu powietrza

Niemiecka firma be quiet! to jeden z najbardziej znanych na całym świecie producentów m.in. wentylatorów z najwyższej półki, które bez problemu radzą sobie z wręcz bezgłośnym poruszeniem powietrza w nawet najbardziej rozbudowanych obudowach komputerowych. Najnowsze modele Slient Wings 4 oraz Slient Wings 4 Pro tradycyjnie wniosą to (jak każda poprzednia iteracja) na nowy poziom.

„Ciche skrzydła” od be quiet! już w czwartej wersji. Co przygotował klientom ten niemiecki producent?

Wedle ogłoszenia, które z oczywistych względów zachwala nowy produkt be quiet!, te wysokiej klasy wentylatory zostały zbudowane z myślą o maksymalnej wydajności w obudowach, na radiatorach i na chłodnicach, zapewniając nie tylko świetny przepływ powietrza, ale także imponujące ciśnienie statyczne. Nas (oprócz wizualnych poprawek) interesuje jednak najbardziej nowy mechanizm mocowania narożników dla wyższej uniwersalności wentylatorów w myśl miejsc montażowych.

Wentylatory Silent Wings 4 będą dostarczane z dwoma różnymi narożnikami montażowymi, bo zarówno z antywibracyjnymi gumowymi wariantami typu push-pin oraz tradycyjnymi twardymi plastikowymi typu screw. Nowością jest przerobiony system montażowy, który ułatwia proces podmiany tych narożników bez wymogu używania narzędzi.

W kwestii wyglądu be quiet! postawił na niczym niezmąconą czerń zwieńczoną w kilku miejscach nazwą producenta. Jeśli z kolei idzie o wydajność, w serii Silent Wings 4 skupił się na poprawieniu ciśnienia statycznego, co osiągnięto przez zmianę kształtu łopatek, ich mniejszym prześwitem (1,0 vs 1,2 mm), a przede wszystkim zastąpieniem lejkowatego wlotu powietrza lejkowatym wylotem, który rozprasza powietrze na większej powierzchni.

Ceny i dostępność Slient Wings 4

Jeśli idzie o poszczególne modele, Silent Wings 4 występują w dwóch tradycyjnych rozmiarach (120 mm/140 mm) i trzech różnych modelach: 3-pin, PWM oraz PWM high-speed. Prędkości obrotowe wariantów High-Speed skaczą z 1600 i 1100 RPM (kolejno dla 120 i 140-mm wersji) na 2500 i 1900 RPM. Poza tym wszystkie wentylatory Silent Wings 4 opierają się na sprawdzonej kombinacji 6-polowego silnika wentylatora z trzema fazami i łożyskami fluid-dynamicznymi o żywotności 300000 godzin.

Warianty Pro są z kolei dalszym ulepszeniem podstawowych modeli, zwiększając maksymalne obroty wersji 120- i 140-mm do aż (odpowiednio) 3000 i 2400 obrotów na minutę. Mają też przełącznik prędkości z tyłu obudowy, który ułatwia klientom ustawienie profilu działania (Medium/High Speed/Ultra High Speed), a przede wszystkim dodatkowy typ narożników, stworzony specjalnie dla chłodnic. Dzięki nim uzyskuje szczelne dopasowanie do chłodnic, aby zapobiec wyciekowi powietrza i zapewnić maksymalne ciśnienie statyczne.