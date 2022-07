Wzbogacanie uranu jest kluczowe dla Iranu. Powód? Oczywiście militarny

25 kilogramów wzbogaconego uranu do 90% określa się „znaczącą ilością” potrzebną do wyprodukowania broni jądrowej, co oczywiście nie oznacza, że mniejsza ilość mniej zaawansowanego uranu tego nie umożliwi. Tak czy inaczej, wzbogacanie uranu to coś, do czego Iran dąży nie bez powodu.

Porozumienie z 2015 roku uśpiło tykającą bombę, ale wzbogacanie uranu ciągle jest głównym celem Iranu

Wzbogacanie uranu polega na wydzielaniu i zwiększaniu stężenia izotopu urany-235, bo to właśnie on może być wykorzystywany do wytwarzania energii jądrowej w elektrowniach lub produkcji „niszczyciela światów”. Dla przypomnienia, naturalnie występujący uran zawiera dwa główne izotopy lub formy, których atomy zawierają tę samą liczbę protonów, ale różne liczby neutronów. Jest to około 99,3% uranu-238 i 0,7% uranu-235, a proces wzbogacania jest w stanie zwiększyć zawartość uranu-235 do poziomów ponad 90%, choć już 5% wystarcza, aby wykorzystywać go w elektrowniach.

Z kolei sam proces wzbogacania uranu jest nieodzownym elementem programu nuklearnego Iranu, który to był głównym tematem podróży prezydenta Joe Bidena na Bliski Wschód w dniach 13-16 lipca 2022 roku. Nie bez powodu, bo pewne jest już, że Iran wyprodukował uran o tak wysokim stężeniu izotopu uranu-235, że można go wykorzystywać do produkcji broni jądrowej.

Przypomnijmy jednak, że na mocy porozumienia nuklearnego z 2015 roku pomiędzy Iranem, USA, Chinami, Francją, Wielką Brytanią, Rosją i Niemcami nałożono znaczne ograniczenia na irański program nuklearny w zamian za zwolnienie z szeregu międzynarodowych sankcji. W chwili jego przyjęcia Iran opanował podstawową technologię wzbogacania uranu za pomocą wirówek gazowych do tego stopnia, że mógł wyprodukować ~25 kg uranu wzbogaconego w 90% w ciągu 1-2 miesięcy. Wtedy wspomniane państwa wkroczyły do akcji z wymogiem 15-letniego ograniczenia irańskich prac nad atomem.

Czas jednak leci, a Iran nie miał zupełnie porzucić swoich badań. W rzeczywistości po 10 latach obowiązywania układu mógł zacząć zastępować swoje podstawowe wirówki IR-1 w Natanz bardziej zaawansowanymi modelami, nad którymi mógł nadal prowadzić badania i które mógł rozwijać.

Po ich instalacji czas uzyskiwania wzbogaconego do ponad 90% uranu ma skrócić się do ledwie kilku miesięcy i do tego właśnie Iran zapewne dąży nadal, całe 7 lat po ciągłym utrzymywaniu porozumienia. Nie oznacza to jednak, że inne kraje nie mają okazje przyglądać się pracom państwa, bo w ramach porozumienia z przeszłości Iran zgodził się również na wzmożone międzynarodowe inspekcje i monitorowanie swoich obiektów jądrowych. W czerwcu jednak Iran postanowił wyłączyć 27 kamer, służących do monitorowania postępów.