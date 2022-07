Xiaomi znów obniża ceny smartfonów, ale na kupno nie daje nam dużo czasu

Xiaomi lubi raczyć nas promocjami, ta najnowsza obowiązuje na modele Redmi i skorzystać z niej można przed dość krótki czas. Dlatego jeśli planujecie kupić któryś z przecenionych smartfonów, lepiej zróbcie to szybko.

Jakie smartfony tym razem przeceniło Xiaomi?

W zależności od budżetu, do wyboru mamy cztery różne modele, przy czym jeden z nich dostępny jest w aż trzech wariantach. Ceny obniżono o 50-100 zł, dzięki czemu za najtańszy z nich zapłacimy mniej niż 500 zł. Od razu zaznaczamy, że promocja jest czasowa i obowiązuje do 21 lipca

Redmi 9A

Zacznijmy więc od tego najbardziej budżetowego, czyli Redmi 9A, który kosztuje w promocji 499 zł. To podstawowy smartfon w konfiguracji 2/32 GB wyposażony w 6,53-calowy panel IPS o rozdzielczości 1600 x 720 pikseli. Napędza go układ Helio G25, a za zasilanie odpowiada pojemna bateria 5000 mAh. Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, to mamy tutaj 5-megapikselowy aparat do selfie i pojedynczy 13-megapikselowy czujnik z tyłu.

Redmi 10C

Dopłacając 200 zł, czyli za 699 zł kupimy Redmi 10C z 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Ten smartfon ma już większy, bo 6,71-calowy ekran o takiej samej rozdzielczości co model 9A. Zaplecze fotograficzne jest jednak bogatsze, bo choć z przodu też jest czujnik 5 Mpix, to z tyłu mamy podwójny aparat 50 Mpix z dodatkowym czujnikiem głębi 2 Mpix. Na pokładzie nie zabrakło też NFC i baterii 5000 mAh.

Redmi Note 11

Jeśli macie większy budżet to możecie zerknąć na Redmi Note 11. Napędza go układ Snapdragon 680 wspierany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Xiaomi wyposażyło go w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43 cala, baterię 5000 mAh, aparat do selfie 13 Mpix i poczwórną konfigurację aparatów z tyłu – 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Do wyboru dostajemy trzy warianty – 4/64 B za 949 zł, 4/128 Gb za 1049 zł i 6/128 GB za 1199 zł.

Redmi Note 11 Pro

Na koniec mamy zaś kosztujący 1599 zł Redmi Note 11 Pro w wariancie 6/128 GB. Producent wyposażył go w o wiele lepszy zestaw aparatów niż w pozostałych modelach, bo mamy 108-megapikselową jednostką główną, obok której umieszczono aparat ultraszerokokątny 8 Mpix i dwa pomocnicze czujniki po 2 Mpix każdy. Selfie zrobimy przy użyciu 16-megapikselowego aparatu przedniego umieszczonego w okrągłym otworze w 6,67-calym ekranie AMOLED. Wyświetlacz oferuje rozdzielczość 2400 x 1080 pikseli. Sercem Note 11 Pro jest Helio G96, a za zasilanie odpowiada bateria 5000 mAh, tak jak w pozostałych promocyjnych smartfonach.