Pierwsze rzeczywiste zdjęcie karty Intel Arc A750 Limited Edition 

Wygląda na to, że niektórzy wpływowi szczęśliwcy mają już dostęp do kart graficznych, na które przyjdzie nam czekać wiele miesięcy. Ekipa Gamers Nexus otrzymała najwyraźniej od Intela zapowiedzianą przed wieloma tygodniami kartę graficzną w specjalnym wydaniu, co potwierdzają pierwsze takie rzeczywiste zdjęcie karty Intel Arc A750 Limited Edition.

Zdjęcie karty Intel Arc A750 Limited Edition

Karta graficzna Intel Arc A750 Limited Edition widoczna na zdjęciach przypomina nam model sprzed kilku tygodni, kiedy to Intel zaprezentował rendery tego typu karty graficznej. Wtedy jednak firma nie wspominała o niej nic a nic, a do tej pory Intel nie potwierdził nawet tego, jakie modele kart graficznych z myślą o desktopowych zestawach, będą finalnie w sprzedaży.

Karta graficzna Arc A750 jednak z pewnością istnieje, co potwierdza ich zeszło miesięczna obecność w sterownikach oraz to właśnie zdjęcie:

To nietypowe, że pierwsze takie materiały pochodzą nie od Intela, a doskonale znanej ekipy w świecie hardware, która zasłynęła ze swojego profesjonalnego kanału na YouTube oraz serwisu, ale tak naprawdę całą premierę nowych kart graficznych Intela trudno nazwać czymś „typowym”.

W rzeczywistości jednak Arc A750 pojawił się na materiale twórców tylko na moment w pierwszej amerykańskiej recenzji modelu Arc A380. Ten łączy procesor graficzny ACM-G11 z 8 rdzeniami Xe i 1024 FP32 z 6 GB pamięci GDDR6 poprzez 96-bitową magistralę.

Z kolei Arc A750 to już karta graficzna zupełnie innej klasy, bo gwarantuje trzy razy więcej rdzeni oraz 12 GB GDDR6 na 192-bitowej magistrali. Testerzy z Gamers Nexus nie mieli jednak okazji jej dogłębnie przetestować z myślą o przygotowaniu recenzji, więc możemy być pewni, że ta jeszcze nie powstaje i tak naprawdę trudno się temu dziwić, bo oficjalna „pełnoprawna” premiera tej karty jest nadal odległa.