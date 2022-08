Powróćcie do przeszłości za darmo. Rozdają Doom 64 za okrągłe 0 zł, a to uczciwa cena

Epic Games Store postanowiło otworzyć za zupełną darmoszkę bramy raju dla komputerowych dinozaurów, czyli tych wszystkich, którym tytuł Doom 64 coś mówi. Umówmy się — gracze się starzeją, gry przechodzą do mainstreamu, a oskarżenia o satanistyczne praktyki, to już przeszłość, a ci, którzy zjedli zęby na grze Doom 64 w czasach jej świetności, dziś mają znacznie większe problemy, niż Motherdemon (np. bóle krzyża).

Doom 64 za darmo. To zarówno gratka dla dinozaurów, jak i tych, którym Doom i Doom Eternal podbiły serca

Dla wszystkich starych wyjadaczy Doom 64 to nie aż tak dokładnie ta gra, w którą mogliście grać na Nintendo 64 w 1997 roku. Ta pierwszoosobowa strzelanka akcji i bezpośrednia kontynuacja historii z DOOM-a II, która powróciła ze zmarłych z okazji 25. rocznicy wydania DOOM-a, w roku 2020 z okazji obchodów 25. rocznicy marki.

Pozwala z jeszcze większą łatwością cieszyć się oryginalnym tytułem na współczesnych platformach. Nie tylko dlatego, że jej grafika została ulepszona, ale też przez to, że poprawiono w niej sterowanie, dodano obsługę kontrolera, nowych proporcji ekranów, a przy tym zwiększono obsługę do 60 FPS i dodano dodatkowe poziomy, które kontynuują historię.

Jeśli jesteście chętni na zaoszczędzenie tych 19 złotych, które normalnie trzeba wydać na odświeżenie tego klasyka, musicie się pospieszyć. Doom 64 jest dostępny do „kupienia za darmo” do 25 sierpnia do godziny 17:00. Po tym czasie promocja minie. Nawet jeśli akurat nie macie dziś czasu, dodanie gry do cyfrowej biblioteki pozwoli Wam zagrać w nią w przyszłości. Co wystarczy? Archaiczny sprzęt, bo Core i5-750, GTX 660 i 8 GB RAMu.