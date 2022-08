Pierwsza egzoplaneta zidentyfikowana dzięki nowej metodzie. Krąży wokół czerwonego karła i znajduje się niedaleko Ziemi

Spektrograf podczerwony IRD zamontowany na Teleskopie Subaru umożliwił wykrycie egzoplanety Ross 508b. Ta tzw. superziemia jest około czterokrotnie masywniejsza od naszej planety i znajduje się około 37 lat świetlnych stąd.

Program IRD Subaru (IRD-SSP) rozpoczął się w 2019 roku i w ciągu pierwszych dwóch lat polegał głównie na obserwacjach przesiewowych, które miały na celu znalezienie stabilnych czerwonych karłów. Gwiazdy te cechują się wysoką aktywnością powierzchniową, która może prowadzić do zmian prędkości w linii widzenia gwiazdy, nawet jeśli krążą wokół niej planety. Właśnie dlatego stabilne czerwone karły o niskiej aktywności powierzchniowej są celem poszukiwań planet podobnych do Ziemi.

Czytaj też: NASA odkrywa nowe egzoplanety wielkości Jowisza

Czerwone karły są przy tym niezwykle powszechne, ponieważ stanowią około 3/4 gwiazd w Drodze Mlecznej i licznie występują w pobliżu Układu Słonecznego. Identyfikowanie krążących wokół nich egzoplanet, wliczając w to szczegółowe obserwacje ich atmosfer i powierzchni, powinno znacząco ułatwić zrozumienie, czy życie pozaziemskie może rozwijać się w warunkach kompletnie odmiennych od panujących na naszej planecie.

Ustalenia dotyczące Ross 508b zostały niedawno opublikowane na łamach Publications of the Astronomical Society of Japan. Naukowcy opisują, jak udało im się namierzyć egzoplanetę orbitującą wokół Ross 508, która ma masę odpowiadającą jednej piątej masy Słońca. Jest to pierwsza egzoplaneta odkryta w wyniku systematycznych poszukiwań z wykorzystaniem spektrografu podczerwonego.

Egzoplaneta Ross 508b znajduje się około 37 lat świetlnych od Ziemi

Dzięki temu instrumentowi czerwone karły stają się stosunkowo jasne. Za przykład można podać jasność Słońca widzianego z odległości 30 lat świetlnych wynoszącą 5 magnitudo w świetle widzialnym i 3 magnitudo w świetle podczerwonym. Dla porównania, najjaśniejsze czerwone karły późnego typu są bardzo słabe w świetle widzialnym przy 19 magnitudo, ale stosunkowo jasne w podczerwieni przy 11 magnitudo.

Spektrograf podczerwony IRD zamontowany na Teleskopie Subaru może wykryć drobne wahania prędkości gwiazdy. W przypadku Ross 508 zidentyfikował on kilka wskaźników aktywności gwiazdowej, które mogłyby dać fałszywie pozytywną detekcję planety i wykazał, że okres tych wskaźników jest wyraźnie różny od obserwowanego okresu planety. Przypuszczalna masa Ross 508b jest około czterokrotnie wyższa od masy Ziemi, natomiast jej średnia odległość od gwiazdy-gospodarza wynosi 0,05 odległości między naszą planetą i Słońcem.

Czytaj też: Gwiazda mknie jak szalona. Astronomowie oszacowali jej prędkość

Astronomowie twierdzą, iż niedawno zidentyfikowany obiekt porusza się po eliptycznej orbicie, dlatego może wykraczać poza tzw. strefę zamieszkiwalną, zwaną również ekosferą, w której woda może utrzymywać się w stanie ciekłym. W związku z tym Ross 508b będzie istotnym celem badań, które mogłyby potwierdzić, czy na planetach krążących wokół czerwonych karłów mogłoby rozwinąć się życie. Dzięki IRD-SSP z pewnością stanie się to łatwiejsze.