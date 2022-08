Test obudowy Fractal Design Focus 2 Black TG Clear Tint

Fractal Design Focus 2 to kolejne odświeżenie obecnej na rynku serii obudów. Jak tym razem jedna z tańszych serii wypadnie w praktyce?

Co otrzymujemy wraz z Fractal Design Focus 2 Black TG Clear Tint?

Wraz z obudową otrzymujemy:

instrukcję,

wsporniki dla chłodnicy,

zestaw śrubek,

opaski zaciskowe.

Instrukcja, jak zawsze u Fractal Design, jest świetna i dokładnie wyjaśnia wszelkie aspekty montażu. Wsporniki są niezbędne do montażu AiO na górze. Poza tym nie ma żadnych zaskakujących dodatków.

Wygląd zewnętrzny Fractal Design Focus 2 Black TG Clear Tint

Obudowa ma wymiary 471,5 x 215 x 450,5 mm i waży 6,4 kg. Zmieścicie w niej płyty główne ATX, micro ATX i mini ITX. Obudowa dostępna będzie w wersji białej, z podświetlanymi wentylatorami oraz w wersji Solid (bez bocznego okna).

Przedni panel wykonany został z siatki mesh. Robi ona jednocześnie za filtr przeciwkurzowy – niestety tutaj nie ma dodatkowego. Po panelem znajduje się miejsce na trzy wentylatory 120 mm lub dwa 140 mm. Domyślnie mamy zamontowane dwa Aspect 14. Ich maksymalna prędkość wynosi 1000 RPM, przepływ powietrza 41 CFM, ciśnienie 1,02 mmH2O, a głośność 19,5 dBA. Zasilane są one ze złącza 3-pin i mają końcówki męskie oraz żeńskie, więc możecie podłączyć je do jednego złącza na płycie.

Na górze mamy filtr przeciwkurzowy oraz miejsce na dwa wentylatory 120/140 mm. Po prawej stronie, blisko przodu, umieszczony został panel wejścia/wyjścia. Tutaj do dyspozycji mamy dwa złącza USB 3.0, wejście na mikrofon i wyjście na słuchawki. Jest też opcja dokupienia złącza USB-C, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Lewy bok to szkło hartowane, a prawy blacha. Oba zamykane są na dwie szybkośrubki. Szkło ma jedną ciekawą rzecz – pokrywę, która ma zakrywać spód obudowy. Nie znajdziemy tutaj piwnicy i takie rozwiązanie jest ciekawe.

Fractal Design Focus 2 Black TG Clear Tint stoi na czterech nóżkach i zbytnio nie ślizga się po panelach. Pod zasilaczem jest filtr przeciwkurzowy z wygodną rączką.

Tył jest całkowicie typowy. Mamy tutaj miejsce na zasilacz, 7 zaślepek PCI mocowanych na szybkośrubki i miejsce na jeden 120 mm wentylator. Szkoda jednak, że nie znajdziemy go w zestawie.

Wygląd wewnętrzny Fractal Design Focus 2 Black TG Clear Tint

System zarządzania okablowaniem jest po prostu ok. Mamy sporo otworów na kable, ale nie mają one gumowych przelotek. Nie ma też piwnicy, ale spokojnie można wszystko na tył obudowy przerzucić. Sam zasilacz z kablami zasłaniany jest przez zasłonkę obecną na szkle. Z tyłu mamy też miejsca na opaski zaciskowe i 19 mm wolnej przestrzeni. Okablowanie można więc ładnie ułożyć i spróbować je całkowicie ukryć.

W obudowie zmieścicie karty graficzne o długości do 405 mm i chłodzenia procesora o wysokości do 170 mm. Jest też możliwość montażu zasilacza o długości do 250 mm, przy czym rekomendowana jest maks. 175 mm. Zasilacz stawiany jest na antywibracyjnych nóżkach. Mamy również miejsce na dwa dyski 3,5 cala i sześć 2,5 cala, przy czym tutaj 2 montaże są dołączone.

Fractal Design Focus 2 Black TG Clear Tint z przodu zmieści chłodnicę do 360 mm, na górze do 240 mm (tutaj maksymalna wysokość podzespołów na płycie nie może przekraczać 46 mm) i z tyłu do 120 mm. Jeśli będziecie mieli na uwadze ograniczenia to spokojnie zmieścicie wydajne AiO.

Montaż podzespołów w Fractal Design Focus 2 Black TG Clear Tint

Montaż jest całkowicie bezproblemowy i typowy. W razie problemów instrukcja dokładnie wszystko też wyjaśnia. Okablowanie możecie przełożyć bez problemów na tył i spokojnie domkniecie bok. Jest też sporo otworów na okablowanie, a z tyłu macie miejsca na opaski zaciskowe.

Obudowa tak naprawdę niczym się nie wyróżnia pod względem wyglądu. Plusem na pewno jest zasłonka na boku, ale nadal szkoda, że nie ma pełnoprawnej piwnicy. Jeśli zależy Wam na podświetleniu to macie zawsze możliwość wyboru innego wariantu skrzynki. Jeśli jednak nie chcecie RGB i podoba Wam się jak najprostszy design to będziecie również zadowoleni.

Zebrane najważniejsze parametry

Wymiary: 471,5 x 215 x 450,5 mm

Waga: 6,4 kg

Obsługiwane płyty: ATX / micro ATX / mini ITX

Zatoki zewnętrzne 5,25 cala: 0

Zatoki wewnętrzne 2,5 i 3,5 cala: 2x 3,5 cala, 6x 2,5 cala (2 dołączone)

Maksymalna długość karty graficznej: 405 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 170 mm

Maksymalna długość zasilacza: 250 mm (175 mm rekomendowane)

Maksymalna liczba wentylatorów: 6x 120 mm lub 4x 140 mm

Dołączone wentylatory: 2x Aspect 14

Miejsca na chłodnicę: przód do 360 mm, góra 240 mm (maks. 46 mm wysokości komponentów na płycie głównej), tył do 120 mm

Złącza na przednim panelu: 2x USB 3.0, wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki

Gwarancja: 2 lata

Jak przeprowadziłem testy?

Wentylatory na karcie graficznej ustawiłem na 50% maksymalnych obrotów. Wentylator na chłodzeniu procesora ustawiłem na 100% maksymalnych obrotów. Wentylatory w obudowie również działały na 100% maksymalnych obrotów. Dysk zamontowałem przy wykorzystaniu dołączonego do płyty radiatora. Głośność zmierzyłem z odległości 20 cm od środka lewego boku – był on oczywiście zamknięty. Testy obciążeniowe przeprowadziłem przy wykorzystaniu programów Cinebench R23 + FurMark + CrystalDiskMark. Temperatura otoczenia wynosiła 22°C. Pokazane na wykresach temperatury to maksymalne wartości uzyskane podczas testów.

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-12600K Chłodzenie Scythe Mugen 5 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z690 Aorus Ultra Karta graficzna KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC) Pamięć RAM Kingston Fury 2x 16 GB 5200 MHz CL40 M.2 LiteOn MU X1 256 GB Zasilacz Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Monitor AOC G2868PQU

Testy Fractal Design Focus 2 Black TG Clear Tint

Wyniki temperatur są spodziewane przy takiej konfiguracji wentylatorów. Nie są one najwyższe w zestawieniu, ale też nie należą do najniższych. Szkoda, że nie ma tutaj jeszcze tylnego śmigła, bowiem wtedy było by znacznie lepiej. Natomiast jak na swoją klasę jest po prostu ok.

Jest też bardzo cicho i przednich wentylatorów praktycznie nie usłyszycie podczas pracy. To z pewnością spory plus, który należy docenić.

Test Fractal Design Focus 2 Black TG Clear Tint – podsumowanie

Cena Fractal Design Focus 2 Black TG Clear Tint powinna wynosić ok. 70 dolarów, czyli ok. 320 zł. Jest to więc jedna z najtańszych obudów w ofercie tego producenta i to widać.

Jest ona wykonana dobrze. Brakuje mi filtra przeciwkurzowego z przodu, natomiast jest on obecny na górze oraz spodzie skrzynki. Konfiguracja złączy wejścia/wyjścia jest standardowa – możecie jednak dokupić USB-C jeśli będzie taka potrzeba. W środku nie znajdziemy piwnicy, ale jest na bocznym oknie zasłona.

Samo wnętrze wykonane jest dobrze. System zarządzania okablowaniem pozwala na ładne jego ogarnięcie i schowanie z tyłu. Jest też sporo otworów, ale bez gumowych przelotek. Obudowa zmieści sporej wielkości podzespoły i tutaj ciężko jest mieć uwagi. W testach wypadła ona nie najlepiej, ale też nie najgorzej. Ma ona dwa przednie śmigła, których praktycznie nie usłyszycie podczas pracy i to jest plusem. Szkoda tylko, że nie ma jeszcze tylnego, które z pewnością by się przydało.

Fractal Design Focus 2 Black TG Clear Tint to z pewnością ciekawa obudowa, która jeśli zachowa niską cenę to będzie warta do rozważenia podczas zakupów. W szczególności polecam ją, jeśli nie chcecie mieć piwnicy w skrzynce, a dość prosty design przypadł Wam do gustu.