Sztuczna inteligencja patrzy! Służby podatkowe odnalazły posiadaczy nielegalnych basenów

Francja, podobnie jak większa część Europy, zmagała się w ostatnim czasie z wyniszczającymi suszami. Tamtejsze władze mając więc kolejne argumenty, by ścigać posiadaczy niezarejestrowanych basenów

Dokładniej rzecz biorąc, chodziło o posiadaczy niezarejestrowanych basenów przydomowych. Łącznie udało się odnaleźć ponad dwadzieścia tysięcy takich miejsc, a od ich właścicieli zebrano około 10 milionów euro. Kluczową rolę w śledztwie odegrało oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie dostarczone przez Google i Capgemini.

Zostało ono przeszkolone do wykrywania basenów na zdjęciach lotniczych obejmujących dziewięć francuskich departamentów. Jako że baseny zwiększają wartość nieruchomości, to mogą kwalifikować ich posiadaczy do płacenia wyższych podatków. W związku z tym ich istnienie musi być zgłoszone urzędnikom w ciągu 90 dni od ukończenia. W 2020 roku w kraju nad Sekwaną było około 3,2 mln prywatnych basenów, co było niemal najwyższą na świecie wartością w przeliczeniu na mieszkańca.

Sztuczna inteligencja pomaga w identyfikowaniu niezarejestrowanych basenów

Sztuczna inteligencja została więc zaprzęgnięta do pracy. Przetestowano ją w departamentach takich jak: Alpy Nadmorskie, Var, Delta Rodanu, Ardèche, Rodan, Górna Saona, Wandea, Maine i Loara oraz Morbihan. Osoby uchylające się od płacenia podatków początkowo otrzymały pisemne ostrzeżenia, dające im możliwość ujawnienia swojego majątku, zanim miały zostać poddane kontroli lub ukarane grzywną. Kary są dość poważne, ponieważ osiągają nawet 6000 euro… za metr kwadratowy niezarejestrowanego basenu.

W kwietniu pojawiły się informacje, że wspomniane oprogramowanie ma około 30-procentowy margines błędu. Zdarzały mu się pomyłki basenów z plandekami czy panelami fotowoltaicznymi. Częste były też mało dokładne szacunki rozmiarów znalezionych basenów. Może to prowadzić do nieprawidłowych oskarżeń oraz otworzyć furtkę do uchylania się od kar na podstawie doniesień o niedokładności pomiarów. Mimo to program będzie ma być rozwijany w całym kraju, dostarczając nawet 40 milionów euro w 2023 roku.