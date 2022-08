Sztuczna inteligencja będzie rządziła światem? Eksperci zabrali głos

Barry Smith, autor książki Why Machines Will Never Rule the World: Artificial Intelligence without Fear, jest zdecydowanym przeciwnikiem teorii sugerujących, że sztuczna inteligencja może przejąć władzę nad światem.

Podobne stanowisko w tej sprawie zajmuje Jobst Landgrebe. Ekspert od sztucznej inteligencji jest współautorem wspomnianej książki. Obaj panowie twierdzą, że uczenie maszynowe oraz pokrewne techniki – choć zaawansowane i godne uwagi – są dalekie od tego, by w jakikolwiek sposób przypominać zdolności człowieka. Poza tym badacze podkreślają, że postęp dokonujący się w zakresie badań nad SI w praktyce nie przybliży jej do pełni możliwości ludzkiego mózgu.

Czytaj też: Zobaczy to co chce i przymknie oko na inne obiekty. Człowiek czy sztuczna inteligencja?

Punkt, w którym SI miałaby wyrwać się spod ludzkiej kontroli i dążyć do unicestwienia naszego gatunku wydaje się więc nierealny. Zdaniem autorów książki twierdzenia, że mogłoby być inaczej, służą jedynie “nadmuchaniu” potencjału sztucznej inteligencji i zniekształceniu publicznego zrozumienia natury, możliwości i ograniczeń tej technologii.

Smith i Landgrebe argumentują, iż idea silnej sztucznej inteligencji, czyli zdolności komputerów do naśladowania i przewyższania inteligencji ludzi, opiera się na fundamentalnych matematycznych niemożliwościach. Można to porównać do ograniczeń w świecie fizyki, które uniemożliwiają budowę perpetuum mobile. Sztuczna inteligencja jest z kolei ograniczona tym, co można modelować i co jest obliczalne.

Zdaniem Smitha i Landgrebe sztuczna inteligencja nigdy nie zdominuje ludzi

Pokonanie tych barier wymagałoby prawdziwej rewolucji w matematyce, a nic nie wskazuje na to, że takowa jest w ogóle realna. Nic nie sugeruje też, by sytuacja miała się nagle zmienić. I choć sztuczna inteligencja ma na swoim koncie wiele imponujących sukcesów, a jej możliwości regularnie się powiększają, to Smith i Landgrebe nie widzą większego sensu w rozwoju silnej sztucznej inteligencji.

Czytaj też: Sztuczna inteligencja stworzy broń dla Rosji. “Kto wygra w wyścigu, zapanuje nad światem”