Wystartuje z każdego miejsca. Nowy amerykański dron taktyczny JUMP 20 jest wszechstronny

Znana przede wszystkim ze swoich dronów firma AeroVironment ogłosiła kolejną umowę, jaką podpisała z armią Stanów Zjednoczonych. Mowa o przypisanym dla niej kontrakcie Other Transaction Agreement dla Increment 1 w ramach programu Future Tactical Unmanned Aircraft System (FTUAS), na mocy którego na wyposażenie oddziałów US Army trafi zupełnie nowy amerykański dron taktyczny JUMP 20.

JUMP 20 to nowy amerykański dron taktyczny

Najnowsza umowa między US Army a firmą AeroVironment obejmuje zakup, testowanie i dostawę jednego drona JUMP 20 do wybranego wojskowego zespołu bojowego brygady. Od firmy wymaga się również przeprowadzenia szkolenia i zapewnienia wsparcia posprzedażowego. Innymi słowy, to kolejny sztandarowy przykład zakupu drona przez wojsko.

Czytaj też: NASA będzie dysponowała nowym procesorem. Jego wydajność zapowiada się niewyobrażalnie

Dzięki 1. stopniowi programu FTUAS, armia będzie testować i wprowadzać do użytku JUMP 20 w przyspieszonym terminie, ponieważ poszukuje zamiennika dla RQ-7B Shadow UAS, który obecnie znajduje się na wyposażeniu Brygadowych Zespołów Bojowych. Sprawdzony w warunkach bojowych JUMP 20 jest szybko wdrażanym i niezależnym od pasa startowego rozwiązaniem do pionowego startu i lądowania dla armii. Jego zdolność do rozmieszczenia, obsługi i podtrzymywania z dowolnego miejsca jest zmianą gry na froncie i w sytuacjach, w których wróg najechał lub zniszczył infrastrukturę – powiedział Gorik Hossepian, wiceprezes AeroVironment i dyrektor generalny linii produktów MUAS.

Czytaj też: Wielki zwrot w rozwoju hipersonicznej broni USA. HAWC pokazał się ze świetnej strony

AeroVironment JUMP 20 zalicza się do tak zwanej klasy MUAS, co oznacza, że to bezzałogowy system powietrzny klasy średniej w myśl swoich gabarytów. Na zdjęciu powyżej możecie znaleźć tego potwierdzenie i choć może się Wam wydawać, że jest to dron wymagający pasa startowego do wzniesienia się w powietrze, to w praktyce wspierany przez niego system pionowego startu i lądowania pozwoli mu wzbić się w powietrze.

Czytaj też: Nowy silnik odrzutowy lotnictwa USA za prawie 4,9 miliarda na trafi do myśliwców nowej generacji

Z tego co wiadomo, Jump 20 jest w stanie latać przez ponad 14 godzin, jego zasięg wynosi ~185 kilometrów, a w razie nagłej akcji może zostać skonfigurowany i uruchomiony w mniej niż 60 minut bez konieczności używania sprzętu do startu z maksymalnie 13,6-kilogramowym ładunkiem na pokładzie. Podobnie sprawa ma się z jego odzyskiwaniem.