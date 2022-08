Oczy owada i echolokacja nietoperza. Tak powstała niezwykła kamera

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles zaprojektowali bioniczny system kamer 3D. Dzięki niemu możliwe jest naśladowanie wzroku much i słuchu nietoperzy.

Powstała w ten sposób kamera jest zasilana przez obliczeniowe przetwarzanie obrazu. Można dzięki niej oszacować rozmiar i kształt obiektów ukrytych na przykład za rogiem bądź innymi przedmiotami. Istotną rolę odgrywa w tym przypadku forma echolokacji spotykana u nietoperzy. Te latające ssaki wydają piski o wysokiej częstotliwości, które odbijają się od otoczenia, by następnie powrócić do uszu nadawców.

Oceniając różnice w czasie między nadaniem a odebraniem sygnału oraz biorąc pod uwagę intensywność dźwięku, „gacki” są w stanie określić, gdzie znajdują się wybrane obiekty, co stoi im na drodze a nawet jaki dystans dzieli je od potencjalnych ofiar. Przeniesienie tego do realiów świata inżynierii okazuje się bardzo przydatnym pomysłem, o czym zresztą świadczy publikacja dostępna w Nature Communications.

Przede wszystkim warto mieć na uwadze, że echolokacja to nie jedyny ważny element, którym postanowili zainspirować się twórcy wspomnianej kamery. Innym były owady, a w zasadzie ich rozbudowane oczy o geometrycznym kształcie. Ich układ wzrokowy składa się bowiem z setek a nawet dziesiątek tysięcy pojedynczych jednostek odpowiedzialnych za przetwarzanie obrazów. W praktyce oznacza to, że mogą one widzieć tę samą rzecz z wielu punktów widzenia.

Opisywana kamera wykorzystuje możliwości zapewniane przez oczy owadów i echolokację nietoperzy

Łącząc wzrok owadów i echolokację nietoperzy naukowcy stworzyli wysokowydajny system kamer 3D. Z kolei napotkane trudności udało się rozwiązać za sprawą nowatorskich ram obrazowania obliczeniowego. W efekcie możliwe stało się uzyskanie szerokiego i głębokiego widoku panoramicznego przy użyciu prostej optyki i małego zestawu czujników.

Powstały system, znany jako CLIP (Compact Light-field Photography) może być wykorzystywany między innymi do wykrywania ukrytych obiektów. Taki efekt jest pokłosiem użycia technologii pokrewnej z LiDAR, za sprawą której laser skanuje otoczenie, aby stworzyć trójwymiarową mapę danego obszaru. Nowe urządzenie wykorzystuje siedem kamer LiDAR połączonych z CLIP, aby wygenerować obraz otoczenia o niższej rozdzielczości, a następnie przetworzyć to, co widzą poszczególne kamery i zrekonstruować połączoną scenę w obrazowaniu 3D o wysokiej rozdzielczości.

