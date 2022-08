Koniec z niekończącymi się budowami tuneli! Ta firma wie, jak wykorzystać do tego roje robotów

Tunele podziemne są jednymi z najbardziej pracochłonnych i kosztownych obiektów infrastruktury drogowej, których budowa potrafi niejednokrotnie przedłużać się o miesiące lub lata. Brytyjska firma hyperTunnel przedstawiła zupełnie inną koncepcję technologiczną budowy tuneli – wykorzysta w tym celu całe roje robotów odpowiedzialnych za drążenie w skałach i zalewanie otworów betonem.

Dzisiejsza technologia budowania tuneli jest zdominowana przez maszyny drążące, tzw. TBM (ang. tunnel boring machine). Są to gigantyczne maszyny, które są budowane na specjalne zamówienia do każdego projektu tunelu. Niektóre potrafią mieć kilkumetrowe średnice.

Czytaj też: Szwajcaria planuje rewolucję w transporcie! Gigantyczna inwestycja obejmuje setki kilometrów tuneli

Brytyjski startup hyperTunnel sugeruje zupełnie inne podejście do konstruowania tuneli. Zamiast najpierw drążyć skałę, a potem ściany tunele utwardzać i stabilizować, to lepiej jest wykorzystać niewielkie roboty do wydrążenia serii mniejszych otworów, które od razu będzie się wypełniać betonem.

Brytyjska firma pokazuje, jak inaczej można budować tunele

Firma udowadnia, że zamiast TBM wystarczą mniejsze maszyny o długości 3 metrów w kształcie półcylindrów, które poruszają się po wywierconych otworach odpowiadających trasie danego tunelu. Otwory będą wiercone tylko w obrębie przyszłych ścian tunelu – to tutaj będzie wprowadzane wypełnienie z betonu. Następnie, jak twierdzą pomysłodawcy, materiał skalny znajdujący się pomiędzy przyszłymi skałami można spokojnie, bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń wydobyć.

Czytaj też: Chiny budują nowy tunel do testowania hipersonicznych konstrukcji w locie z prędkością 10 km na sekundę

Największą ciekawostką dotyczącą tej technologii są same roboty, których ma być używanych do pojedynczego tunelu naprawdę dużo. Jak mówi dyrektor techniczny startupu Patrick Lane-Nott:

Mówimy o tysiącach robotów. To będzie podobne do kolonii mrówek lub termitów działających w rojach.

Czytaj też: Nie będzie tunelu pod Los Angeles. The Boring Company wycofuje się po protestach mieszkańców miasta

Na nagraniu opublikowanym na profilu firmy można zobaczyć, jak wyglądałoby drążenie tuneli. HyperTunnel nie jest jedyną firmą, która szuka nowych rozwiązań technologicznych w budowie podziemnych przekopów – dzisiejsza branża potrzebuje natychmiastowych innowacji, które pozwolę obniżyć koszty i zwiększyć wydajność. Kto wie? Może jednak roje robotów w skałach będą przyszłością w sektorze budownictwa tuneli.