NVIDIA i AMD powinno robić notatki? Oto karta graficzna Fenghua II z 15-watowym poborem mocy

Doczekaliśmy się oficjalnej premiery chińskiej karty graficznej firmy Innosilicon o nazwie Fenghua II/Fantasy II, która… ma swoje wady i zalety, a na tle innych nowych kart na rynku, wyróżnia się przede wszystkim niskim poziomem poboru mocy. Ma to oczywiście swoje powody.

Wydajnością karta graficzna Fenghua II nie powala, ale enregoszczędnością i kompatybilnością… już tak

Mimo tego, że Fenghua II jest drugą iteracją kart z tej rodziny, to nie jest wydajniejsza zarówno od modelu Fenghua I Typu A i tym bardziej Fenghua I Typu B. Wykorzystuje pojedynczy procesor graficzny o nieznanej architekturze, choć najpewniej PowerVR firmy ImgTec, który trafił do poprzedników. Po stronie pamięci w grę może wejść wiele konfiguracji, bo 2-, 4- i 8-gigabajtowe układy pamięci LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5/LPDDR5X o transferze do 10 GT/s. Jak na tradycyjną kartę przystało, Fenghua II ląduje do standardowego slotu x16, ale cyfrowo wykorzysta jedynie 8 linii PCIe 3.0 (via ITHome).

#Innosilicon "#Fenghua 2":

– Fillrate 48 GPixel/s

– 1.5 TFLOPS (FP32)

– 12.5 TOPS (INT8)

– PCIe3.0 x8

– HDMI 2.0*2, DP/eDP 1.4*1, VGA*1, LVDS *1



– LPDDR5X/5/4X/4

– up to 10Gbps

– up to 102.4GB/s

– 2GB/4GB/8GB



Typical work power consumption 4W~15W

https://t.co/ryYr7JJ4e7 pic.twitter.com/01rxUc96dE — Löschzwerg (@Loeschzwerg_3DC) August 4, 2022

Przechodząc do tego, co najważniejsze, pod względem czystej wydajności możemy liczyć na 1,5 TFLOPS w obliczeniach FP32 i 12 TOPS w INT8. To bardzo, ale to bardzo niski wynik, więc nie dziwi nas specjalnie to, że Innosilicon nie pochwaliło się praktycznym zastosowaniem tych kart graficznych w grach i nawet benchmarkach. Zwłaszcza że to mniej, niż ma do zaoferowania model GeForce GTX 1630 z 3-letnim GPU, z którym Fenghua II powinna zawalczyć.

Takie niskie możliwości łączą się z TGP na poziomie zaledwie 4-15 watów, czyli wręcz rekordowo niskim, jak na dzisiejsze czasy. W związku z tym model nie wymaga żadnego aktywnego chłodzenia i w efekcie może trafić do biurowych komputerów i nawet budżetowych notebooków. Co ważne, Fenghua II obsługuje API DirectX, Vulkan, OpenGL, OpenCL oraz OpenGL ES i dzierży wbudowany rdzeń bezpieczeństwa RISC-V z fizyczną funkcją unclonable (PUF). Układ obsługuje wyjście DisplayPort/eDP 1.4, dwa HDMI 2.0, LVDS oraz D-Sub/VGA, ale nie jest wiadome, ile monitorów jednocześnie obsługuje.

Największe zalety? Wspomniana energooszczędność, bogate wsparcie różnych API, a przede wszystkim obsługa większości dystrybucji Linuksa z Kirinem i Ubuntu na czele. Ponadto ta karta jest w stanie współpracować z wszystkimi chińskimi platformami CPU, a w przyszłości doczeka się sterowników na Windowsa 10.