Test KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer

KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer to kolejny przedstawiciel najwydajniejszej serii kart na rynku. Jak wypadnie on na tle konkurencji?

Jak wygląda i co oferuje KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer?

W pudełku znajdziemy holder, kabel 3x 8-pin -> 1x 12-pin oraz kabel RGB. Ten ostatni służy do synchronizacji podświetlenia z płytą główną. Kabel zasilający jest niezbędny – cały czas większość zasilaczy nie ma dostępnej odpowiedniej wtyczki. Dołączony holder również jest plusem, bowiem grafika jest naprawdę spora.

KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer wygląda bardzo dobrze. Ma ona podświetlane wentylatory oraz boczny napis. Ten jak zawsze średnio przypadł mi do gustu, ale generalnie grafika może się podobać. Jakość wykonania jest również bez wątpienia świetna i widać, że jest to produkt z górnej półki. Karta ma wymiary 337 x 147 x 62 mm i zajmuje aż 3 sloty PCI. Według wagi waży ona 2,15 kg, więc jest ona również bardzo ciężka.

Czytaj też: Test Asus GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming OC

Zasilanie odbywa się z nowego złącza, ale przejściówka rozwiązuje ten problem. Rekomendowany zasilacz powinien mieć 850 W mocy. Za chłodzenie odpowiadają dwa 102 mm i jeden 92 mm wentylator. Oczywiście mają one tryb półpasywny. Dostępne wyjścia obrazu to 3x DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1. Karta ma również złącze NVLink.

Grafika pracuje z taktowaniem boost równym 1890 MHz. Możemy zawsze zainstalować oprogramowanie i jednym kliknięciem podnieść je o 15 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 x 1440 średnie taktowanie wynosiło 2000 MHz.

Sterowniki:

GTX 1650, GTX 1660 SUPER, GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER, RTX 2080 SUPER, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3070 Ti, RTX 3080, RTX 3080 Ti: Nvidia Game Ready 497.27

RTX 3080 12 GB: Nvidia Game Ready 511.23

RTX 3050: Nvidia Game Ready 511.32

RTX 3090 Ti: Nvidia Game Ready 512.16

Radeon RX 6500 XT: Adrenalin 22.2.3

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Informacje o testach znajdziecie w tym artykule.

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

W pierwszej z rozdzielczości wydajność jest oczywiście świetna i karta bez problemów zajmuje czołowe miejsce na wykresach.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W drugiej z rozdzielczości ponownie w ciemno możecie włączać maksymalne detale i nie przejmować się, czy na pewno rozgrywka będzie w pełni płynna.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W ostatniej z rozdzielczości w prawie wszystkich grach uzyskałem powyżej 60 fps. Wyjątkiem jest Cyberpunk 2077, ale bez wątpienia wynik i tak jest naprawdę dobry.

Temperatury

Temperatura w spoczynku jest standardowa. Pod obciążeniem jest ona dosyć wysoka, ale nie ma tutaj żadnych obaw – pozostałe RTX 3090 Ti również są dosyć ciepłe.

Głośność

W spoczynku karta działa pasywnie. Pod obciążeniem jest głośno, ale nie jest tak źle jak w przypadku pozostałych RTX 3090 Ti przy BIOSach stawiających na niższe temperatury.

Pobór mocy

Pobór mocy pod obciążeniem jest bardzo wysoki. Tutaj zdecydowanie musicie mieć mocny zasilacz, w szczególności, jeśli macie wydajne pozostałe podzespoły.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 100 MHz na rdzeniu i 125 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Grafika oferuje bez wątpienia znakomitą wydajność. Znajduje się ona na szczycie wszystkich wykresów, ale różnice w stosunku do pozostałych dwóch modeli RTX 3090 Ti są naprawdę małe. Możecie więc spokojnie liczyć na świetne wyniki nawet w przypadku rozdzielczości 3840 x 2160 px.

Czytaj też: Test ZOTAC GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo

Test KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer – podsumowanie

KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer to z pewnością dobrze wykonana karta, która dodatkowo fajnie wygląda. Jeśli zależy Wam w szczególności na RGB to będziecie z niej zadowoleni. Jest to jednak bardzo duży model, który wymaga sporej obudowy. Producent w zestawie dołącza holder, który z pewnością pozwoli na utrzymanie jej w poziomie, oraz przejściówkę pozwalającą na podłączenie jej do zasilacza bez nowego złącza.

W testach wydajności karta wypada świetnie i bez wątpienia oferuje topową wydajność. Nawet w rozdzielczości 4K przy maksymalnych detalach możecie cieszyć się z płynnej rozgrywki. Karta z pewnością nie należy do najcichszych i najchłodniejszych, ale tutaj potrafią być jeszcze słabsze modele. Konkurencyjne z podwójnym BIOS mogą być albo ciche albo zimne, tutaj KFA2 spróbowała to wypośrodkować. W spoczynku jest oczywiście idealna cisza dzięki trybowi półpasywnemu. Jak każda karta RTX 3090 Ti ta również pobiera sporo mocy i potrzebuje wydajnego zasilacza. Testowany model można też trochę podkręcić i zyskać na wydajności.

Pozostaje kwestia ceny. W dniu pisania testu nie znalazłem jej dostępnej w sklepach, ale ceny RTX 3090 TI zaczynają się już od ok. 8000 zł. Tutaj należy zwrócić uwagę na różnice w stosunku do RTX 3080 Ti, która nie jest duża, a ceny zaczynają się od ok. 6000 zł. Spora przepaść cenowa zmalała i tym samym RTX 3090 Ti stał się znacznie bardziej opłacalny. Model KFA2 wypada naprawdę dobrze w testach i oferuje świetną wydajność. Jeśli więc zależy Wam na topowych wynikach w grach oraz 24 GB pamięci GDDR6X to warto wziąć pod uwagę testowany model.