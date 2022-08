Klimatyzacja chłodzi, ale też swoje dokłada do ocieplenia klimatu. Odkryto związek, który powstrzyma ten efekt

Gorące lato i fale upałów utrzymują się przez wiele dni z rzędu – to wszystko sprawia, że używamy bardzo często klimatyzacji w celu ochłodzenia przestrzeni mieszkalnych, biurowych i handlowych. Wiele ze środków chłodzących używanych w systemach klimatyzacyjnych niestety posiada wysoki potencjał cieplarniany – tak więc chłodząc pomieszczenia, jednocześnie dokładamy małą cegiełkę na rzecz globalnego ocieplenia. Znaleziono jednak związek, który może zatrzymać to błędne koło. Mowa o propanie.

Klimatyzacja pomieszczeń staje się coraz bardziej uciążliwym dla środowiska problemem. Nie dość, że zużywa ogromną ilość energii, to jeszcze chłodziwa w niej stosowane są często trujące oraz mają wysoki potencjał cieplarniany.

Czytaj też: Klimatyzacja „perpetuum mobile”, czyli bez nakładów energii. Nowe remedium na fale upałów?

Inżynierowie od lat szukają coraz bardziej ekologicznych związków, które można wykorzystywać. Chlorodifluorometan (HCFC-22) został już wykluczony z użycia i jest zastępowany chociażby przez nieco mniej trujący difluorometan R-32. Niemniej nadal substancje zawierające chlor czy fluor mają negatywny wpływ na klimat na Ziemi.

W amerykańskim czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Science pojawił się artykuł udowadniający, że zastosowanie propanu w systematach klimatyzacyjnych może wpłynąć na spowolnienie wzrostu globalnych temperatur. Jak przyznaje autor badania Pallav Purohit:

Propan wykazuje znaczące korzyści dla środowiska dzięki dobrej wydajności energetycznej i współczynnikowi ocieplenia globalnego mniejszemu niż 1. W rozdzielonych systemach klimatyzacyjnych o mocy do 7 kW propan może być sklasyfikowany jako technicznie uzasadniona alternatywa.

Klimatyzacja i propan? To ma szansę się udać

W artykule podano, że używanie propanu w klimatyzacji może spowolnić wzrost temperatur na Ziemi o 0,09 stopnia. Z pozoru niewiele, ale dostatecznie, by utrzymać globalny wzrost na poziomie nie większym jak 1,5 stopnia.

Czytaj też: Z tą pianką drewnopochodną można zapomnieć o klimatyzacji. To materiał pasywnie chłodzący

Co ciekawe, systemy wykorzystujące propan funkcjonują już w Indiach czy Chinach. Jaki zatem jest problem, by używać ich również w USA czy Europie? Problemem mogą być przepisy krajowe, które zakazują lub ograniczają stosowania chłodziw o wyższej palności.