Klimatyzacja niewydajna? Niemiecka firma zajęła się tym problemem! Wiadomo, co zrobi

Nie ustają poszukiwania nad coraz wydajniejszymi systemami klimatyzacyjnymi. W dobie coraz wyższych temperatur staje się ona powszechniejsza, a przez to wzrasta zapotrzebowanie na energię. Firma Hyperganic z Niemiec ujawniła nowy plan wykorzystania sztucznej inteligencji i metody drukowania 3D w metalu, aby budować wydajniejsze maszyny chłodzące.

Firma Hyperganic z Monachium, która zajmuje się projektowaniem oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji zaprezentowała nowy sposób na konstruowanie lepszych systemów klimatyzacyjnych. Jak twierdzą szefowie firmy, są oni w stanie opracować taką maszynę chłodzącą, która będzie 10 razy wydajniejsza niż tradycyjne klimatyzatory, a koszt produkcji będzie taki sam.

Zdaniem pomysłodawców, obecne klimatyzatory maja stosunkowo prostą budowę wewnętrzną, co jest wynikiem cięcia kosztów przez producentów. Okazuje się, że od 30 lat ogólna ich budowa jest w zasadzie niezmieniona.

Szacuje się, że do 2050 roku zapotrzebowanie na energię do klimatyzatorów wzrośnie trzykrotnie, ponieważ państwa rozwijające się również zaczną z nich korzystać. Już dzisiaj podaje się szacunki, że aż 16 proc. energii w budynkach jest zużywanej przez klimatyzację.

Drukarka 3D, zdjęcie ilustracyjne

Klimatyzacja prosto z drukarki 3D przy pomocy sztucznej inteligencji

Nowe klimatyzatory z drukarki 3D mają mieć zwiększoną powierzchnię wewnętrzną i zoptymalizowany przepływ powietrza – dopiero wówczas będą one wydajniejsze.

Jeśli wykorzystanie sztucznej inteligencji do projektowania klimatyzatorów faktycznie dojdzie do skutku, to będziemy mieli do czynienia z jedną z najbardziej zaawansowanych technologii – uważa Hyperganic.

Aby urealnić swoje zamierzenia, Hyperganic nawiązało współpracę z innymi firmami: niemiecką firmą EOS, która tworzy produkty metodą druku 3D w metalu oraz Strata Manufacturing ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Konsorcjum trzech firm wzięło sobie za cel, aby pierwszy prototyp superwydajnego klimatyzatora z drukarki 3D zaprezentować podczas przyszłorocznej Konferencji Klimatycznej ONZ w Dubaju.