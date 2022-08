Szybka i niszczycielska. Oto koreańska łódź Widmo do szybkiego reagowania na morskie zagrożenia

Z wyjątkiem północnej granicy lądowej ze swoim “złym bliźniakiem”, Korea Południowa jest otoczona morzami. To z kolei wymaga od wojska tego kraju ciągłego rozwijania swoich możliwości marynarki, aby móc bronić się przed potencjalnymi zagrożeniami. To trwa i ostatnim tego przykładem jest zaprezentowana szybka i niszczycielska koreańska łódź Widmo.

HSIC, czyli nowa koreańska łódź Widmo

Za Widmo (oficjalnie Phantom) odpowiada południowokoreańska Defense Acquisition Program Administration (DAPA), która opracowała ją od podstaw, jako HSIC (High Speed Interceptor Craft), czyli “szybką jednostkę przechwytującą”. Dwie najważniejsze cechy? Możliwość osiągania wysokiej prędkości i niszczenia wrogów swoim imponującym (jak na taką łódź) połączeniem. Dzięki temu HSIC poprawi morskie zdolności operacyjne Marynarki Wojennej Republiki Korei (ROK).

Phantom to 20-metrowa łódź bojowa o szerokości 4 metrów i wysokości 2,5 metra, która waży ~20 ton i może przepłynąć do 555 km z 12 załogami i 2 tonami ładunku użytecznego. Jej maksymalna prędkość wynosi z kolei 111 km/h, a wspomniane uzbrojenie obejmuje automatyczny karabin 7,62 mm i działko RCWS 12,7-30 mm. Środki obronne sprowadzają się z kolei do m.in. kuloodpornej sterówki.

Dzięki trzem silnikom wysokoprężnym o mocy 1500 km Phantom HSIC może pochwalić się wysoką przeżywalnością oraz zwrotnością. Jej kadłub będzie wykonany z materiału kompozytowego z włókna węglowego, a sama konstrukcja łodzi została dostosowana tak, aby umożliwić osiągnięcie jak największej prędkości, zwiększając stabilność manewrów i bezpieczeństwo załogi przy jednoczesnym zabezpieczeniu złotego czasu operacyjnego. Przewiduje się, że HSIC będzie mógł służyć zarówno w zastosowaniach cywilnych, jak i wojskowych.