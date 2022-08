Hybrydowa flota, czyli potencjalny kierunek rozwoju amerykańskiej marynarki

Teoretycznie rozwinięcie floty jest prostym zadaniem – wystarczy budować coraz to nowsze okręty tak, aby ich liczba przerosła te wycofywane z eksploatacji. Problem w tym, że to droga zabawa i to nie tylko na czas produkcji oraz wcześniejszego projektowania, bo wraz z oddaniem okrętu na służbę, trzeba też zadbać o jego wyszkoloną załogę. Hybrydowa flota wskazana w “Navigation Plan 2022” wydanego przez Szefa Operacji Morskich Stanów Zjednoczonych rozwiązałaby jednak ten problem.

Kierunek rozwoju amerykańskiej marynarki może obrać bezzałogowy charakter. Hybrydowa flota ma potencjał

W listopadzie 2021 roku raport USA uznał wyższość Chin, uznając, że PLAN to największa marynarka wojenna pod kątem liczebności. W tej odsłonie “China Military Power Report“ stwierdzono, że chińska marynarka obejmuje już 355 okrętów, co przez ostatnie miesiące wzrosło o kilka/kilkanaście kolejnych. Do 2030 roku ma ich być już 460, co pozostawi znacząco w tyle amerykańską flotę, która liczy sobie na ten moment prawie 300 okrętów z planem dobicia do 355 do 2025 roku.

Jednak rozwój technologii sprawił, że plany amerykańskiej marynarki uległy zmianie i teraz tak zwana “hybrydowa flota” może pomóc jej ze znacznym zwiększeniem swojej liczebności. Pomysł (na ten moment tylko i wyłącznie pomysł) jest prosty i ma za zadanie połączyć tradycyjne okręty ze “wszelkiego rodzaju platformami bezzałogowymi”, ułatwiając dążenie do stworzenia amerykańskiej floty liczącej 500 okrętów.

W praktyce taka hybrydowa flota pozwoliłaby realizować rozproszone misje na rozległym obszarze operacyjnym, łącząc ze sobą bezpośrednio załogowe i bezzałogowe jednostki. Jednak to ciągle okręty załogowe pozostawałyby w centrum, podczas gdy te bezzałogowe (wszelkich rozmiarów) byłyby ich swoistym przedłużeniem.

W latach 2040 i później przewidujemy, że ta hybrydowa flota będzie wymagała ponad 350 okrętów załogowych, około 150 dużych bezzałogowych platform nawodnych i podpowierzchniowych oraz około 3000 samolotów. W miarę ewolucji środowiska bezpieczeństwa będziemy nadal iteracyjnie udoskonalać nasze cele dotyczące zdolności poprzez oceny struktury sił, analizy, gry wojenne i eksperymenty

Taka przyszłość jest bardzo prawdopodobna, co potwierdzono podczas niedawnych ćwiczeń Rim of the Pacific 2022 u wybrzeży Hawajów. Podczas nich zaangażowano do akcji tradycyjną flotyllę z 38 okrętami i 170 maszynami lotniczymi, ale też po raz pierwszy wprowadzono na dużą skalę bezzałogowe platformy.