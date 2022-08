Krater Jezero znowu zaskakuje. Niespodziewane znalezisko na Marsie

Marsjański łazik Perseverance, który przemierza Czerwoną Planetę dokonał istotnego odkrycia na dnie krateru Jezero, dawniej będącego prawdopodobnie sporych rozmiarów zbiornikiem wypełnionym wodą.

Jego dno okazuje się zawierać skały wulkaniczne, które weszły w interakcję z wodą. To nieco odmienny rezultat od spodziewanego, ponieważ naukowcy związani z misją nastawiali się na obecność skał osadowych. Te miałyby powstać, gdy piasek i błoto osiadły w dawniej wodnym środowisku. Na miejscu znaleziono natomiast dwa rodzaje skał magmowych.

Obecność jednego wydaje się związana z aktywnością wulkaniczną mającą miejsce na powierzchni, natomiast geneza drugiej sięga nieco bardziej pod powierzchnię. Łącznie na ten temat ukazały się cztery publikacje naukowe: dwie są dostępne na łamach Science, a dwie kolejne – w Science Advances.

Ogromną wartością zebranych przez nas skał magmowych jest to, że powiedzą nam o tym, kiedy jezioro znajdowało się w kraterze Jezero. Wiemy, iż było tam po tym, jak uformowały się skały magmowe dna krateru. Pozwoli to odpowiedzieć na kilka ważnych pytań: Kiedy klimat Marsa sprzyjał powstawaniu jezior i rzek na powierzchni planety, a kiedy warunki zmieniły się w bardzo zimne i suche, widoczne do dzisiaj? wyjaśnia Ken Farley z Caltech

Krater Jezero niemal na pewno był w przeszłości wypełniony wodą

Związani z misją Perseverance naukowcy wykorzystali dane z instrumentu PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry) i ustalili, że ziarna oliwinu tworzące formację skalną o powierzchni około 70 000 kilometrów kwadratowych mierzą od 1 do 3 milimetrów. Taki rozmiar jest znacznie większy niż można by się spodziewać po oliwinie, który uformował się w szybko stygnącej lawie na powierzchni planety. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tego fenomenu wydaje się to, w myśl którego oliwin uformował się głęboko pod ziemią z powoli stygnącej magmy.

Istotną rolę odegrała też SuperCam znajdująca się na pokładzie łazika. Odparowując napotkane skały i analizując powstałą parę za pomocą spektrometru światła widzialnego, łazik jest w stanie poznać ich skład. SuperCam wykorzystuje też światło w bliskiej podczerwieni i wykazał, iż woda zmieniła minerały w skałach pokrywających dno krateru. Zmiany te nie były jednolite, co sugeruje, że potencjalne jezioro mogło istnieć przez ograniczony czas lub jego wody nie miały kontaktu z całą połacią skalną.