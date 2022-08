Uwaga! Kupujecie nowy zasilacz ATX 3.0? Firmy tak próbują nabić nas w butelkę

Za kilka miesięcy wraz z premierą kart graficznych nowej generacji najpewniej plagą staną się sytuację tak zwanych “excursions”. Mowa o restartowaniu się komputera przez nagłe skoki poboru mocy, które będzie powodować karta graficzna. Ta przez krótką chwilę będzie pobierać więcej energii niż jest w stanie dostarczyć złącze, uruchamiając tym samym zabezpieczenia zasilacza i powodując restart systemu. Jeśli więc kupujecie nowy zasilacz, uważajcie więc na charakterystyczną lukę, która może wprowadzić Was w kłopoty.

Jeśli kupujecie nowy zasilacz ATX 3.0 z myślą o przyszłości, musicie wiedzieć o praktyce, która może spędzić Wam sen z powiek

Przechodząc od razu do rzeczy, musicie zwracać większą uwagę na kupowane zasilacze, o ile zależy Wam na zgodności z ATX 3.0. Ta nowa specyfikacja, która została stworzona (nieoficjalnie) głównie po to, aby zapewnić pewność tego, że zasilacz będzie radził sobie z wydajnymi kartami nowej generacji, ale ma w sobie lukę, którą łatwo obejść. Specyfikacja ATX 3.0 skupia się na zasilaczach o wysokiej tolerancji na skoki napięcia i określa standardy testowania, ale nie jest zależna od PCIe 5.0 PCI-SIG, co oznacza, że takie zasilacze nie muszą posiadać nowego złącza zasilania 12VHPWR (12+4-pinowego).

Jeśli taki zasilacz ATX 3.0, którego większość z nas weźmie za pewnik “wysokiego nowego standardu”, nie posiada złącza zasilania 12VHPWR, to z automatu jest poddawany mniej obciążającym testom reakcji na stany nieustalone. Oznacza to przede wszystkim zdolności do radzenia sobie z 200% wzrostem napięcia przez co najmniej 100 ms, ale nie ogranicza to jakkolwiek samego poziomu mocy, więc tego typu zasilacz może cechować się mocą znamionową grubo ponad 450 watów.

Innymi słowy, Intel stworzył nieco dziurawą specyfikację, która teraz pozwala producentom zasilaczy wprowadzać poniekąd w błąd źle poinformowanych klientów. Producenci mogą bowiem zdeklarować zgodność ze specyfikacją ATX 3.0, oferując nowe zasilacze bez złącza 12VHPWR i tym samym unikać bardziej restrykcyjnych testów, których zaliczenie wymaga zastosowania bardziej zaawansowanych podsystemów i komponentów.

W efekcie producenci mogą upchać u siebie wiele starych 8-pinowych złączy PCIe, zmusić klientów do stosowania adapterów, a następnie sami klienci będą robić wielkie oczy w momencie, kiedy ich system będą dręczyły regularne resety przy obciążeniu.