Już jest! Długo wyczekiwana Motorola razr 2022 właśnie zadebiutowała

Wczoraj i dziś dostaliśmy istny wysyp składanych smartfonów. Samsung zaprezentował nam Galaxy Z Fold4 i Z Flip4, Xiaomi swojego Mix Fold 2, zaś Motorola – razr 2022. Na ten ostatni czekaliśmy w szczególności, bo wedle dotychczasowych informacji, producent wprowadził w nim bardzo dużo ulepszeń względem poprzednika. Przyjrzyjmy się więc bliżej temu nowemu składanemu smartfonowi z klapką.

Sporo informacji na temat tego modelu ujawniono już wcześniej i to nie tylko w formie przecieków. Również sama Motorola wiele nam powiedziała, a nawet podzieliła się materiałami ukazującymi konstrukcje razr 2022. Jak więc już wcześniej było wiadomo, ulepszeń jest naprawdę sporo.

Ulepszone wyświetlacze, ulepszone aparaty i konstrukcja, a także flagowy chipset. Oto Motorola razr 2022

W kwestii samej konstrukcji, Motorola porzuciła wydatny dolny segment na rzecz całkowicie płaskiego i w całości przylegającego do siebie po złożeniu ekranu. Na zewnątrz znalazł się większy ekran, wedle słów producenta – całkowicie funkcjonalny. Nad nim umieszczono podwójną konfigurację aparatów, co również stanowi ulepszenie w porównaniu do pojedynczego czujnika u poprzedników. Producent postawił ponadto na smuklejszy i bardziej wytrzymały zawias umożliwiający składanie telefonu pod różnymi kątami.

Trzeba przyznać, że wizualnie Motorola razr 2022 prezentuje się o niebo lepiej od poprzedników.

Pod kątem specyfikacji również mamy ogromny krok naprzód (poprzednie dwa telefony napędzały chipsety z serii Snapdragon 7xx), bo ten składany smartfon spokojnie można nazwać flagowcem. Napędza go najnowszy układ firmy Qualcomm – Snapdragon 8+ Gen 1 w trzech konfiguracjach pamięci – 8/128 GB, 8/256 GB i 12/512 GB. Bateria nie imponuje pojemnością, choć to akurat przy składanych smartfonach tego tupu nie dziwi. Na pokładzie znalazła się więc bateria 3500 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 33 W.

Składany, wewnętrzny wyświetlacz ma co prawda taką samą przekątną, co u poprzednika (6,7 cala), ale w zasadzie to jedyne podobieństwo. Jest to panel OLED z odświeżaniem 144 Hz i obsługą HDR10+. W górnej części znalazł się okrągły otwór na aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix, chociaż warto pamiętać, że dzięki dodatkowemu 2,71-calowemu wyświetlaczowi, do tego celu spokojnie można używać aparatów z tyłu. Te z kolei oferują 50 Mpix i 13 Mpix z ultraszerokim kątem.

Jeśli chodzi o ceny, te prezentują się następująco:

8 GB RAM + 128 GB pamięci – 5999 juanów (~ 4036 zł)

8 GB pamięci RAM + 256 GB pamięci – 6499 juanów (~ 4372 zł)

12 GB RAM + 512 GB pamięci – 7299 juanów (~ 4911 zł)

Na razie Motorola nie wspomniała ani słowa o dostępności razr 2022 poza Chinami.