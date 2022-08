Najbardziej zaawansowany przewód DisplayPort. BizLink zaprezentował swoje dzieło

W marcu VESA ogłosiła program certyfikacji źródeł sygnału wideo, wyświetlaczy i przewodów obsługujących standard DisplayPort UHBR (Ultra-High Bit Rate). Pozwala to jednoznacznie wskazywać szybkość transmisji danych w ramach standardu DP 2.0 po przejściu testów w autoryzowanych centrach. Firmą czynnie biorącą udział w tym programie jest BizLink, który zaprezentował właśnie najbardziej zaawansowany przewód DisplayPort na świecie.

Firma BizLink ma w ofercie najbardziej zaawansowany przewód DisplayPort na świecie

Firmie BizLink jako pierwszej udało się opracować pierwszy na świecie pełnowymiarowy przewód DP80 Enhanced z certyfikatem VESA, a nastąpiło to kilka miesięcy po wprowadzeniu na rynek przewodu DP80 mDP. Sam w sobie DP80 to najwyższy standard konfiguracji przewodu, który definiuje nowy standard łączności wyświetlaczy z naciskiem na wysoką szybkość przesyłania danych.

Czytaj też: Każdy z nas będzie miał internet z kosmosu. SpaceX ma ambitny plan

Przewody DP80 muszą zapewniać transfer danych na poziomie 20 Gb/s (spełniać standard UHBR20), co przy czteropasmowym trybie zapewnia maksymalną przepustowość rzędu 80 Gb/s. Oznacza to, że najnowszy przewód BizLink zapewnia maksymalną przepustowość danych do 80 Gb/s, obejmując nowe prędkości danych na pasie UHBR10 (10 Gb/s), UHBR13.5 (13,5 Gb/s) oraz UHBR20 (20 Gb/s).

Czytaj też: Zrobił to sam! Jego urządzenie w wyjątkowy sposób pomoże w rozwoju ogniw perowskitowych

Z tego typu przewodem, kompatybilnymi portami DisplayPort, które te prędkości obsłużą i sprzętem, który taki transfer w ogóle wykorzysta można “uwolnić nowe możliwości w zakresie zapewnienia doskonałego połączenia w celu osiągnięcia danego poziomu jakości wideo”. Wszystko to dzięki ciągłemu rozwojowi produktów BizLink, którego specjaliści w dążeniu do opracowania tego przewodu wprowadzali ciągłe ulepszenia w celu zwiększenia szybkości transmisji danych i przepustowości.

Czytaj też: Dwa różne chipsety nie tylko w serii iPhone 14. Apple zmieni strategię także wprzyszłych generacjach?

Jak czytamy w ogłoszeniu “wyższa prędkość transferu wymaga optymalnej integralności sygnału przy wyższej prędkości sygnału i szerokości pasma”. Poza tym uzupełnia to “doskonała konstrukcja przewodu, która zapewnia wysoką wydajność mechaniczną i elektryczną”, aby sprostać specyficznym potrzebom aplikacji wyświetlających