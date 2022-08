Oto najlepsza metoda pochłaniania światła, jaką kiedykolwiek zastosowano. Brakuje tylko jednego do perfekcji

Energia może być przetrzymywana w różnych postaciach, jak się okazuje, również w świetle. Izraelsko-austriacki zespół naukowców opracował, jak dotąd, najskuteczniejszą metodą pochłaniania energii świetlnej. Pomimo tego, że wiemy już, jak pochłaniać światło, brakuje nam nadal wiedzy, aby je w skuteczny sposób magazynować i wykorzystywać chociażby w różnych urządzeniach.

Naukowcy z Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie oraz Uniwersytetu Technologicznego w Wiedniu na łamach Science opublikowali wyniki eksperymentu z pochłanianiem światła. Chociaż ich metoda nie jest pierwszą na świecie, to okazuje się być pierwszą dokonaną na tak cienkim medium.

Najlepsza metoda pochłaniania światła. Jak wyglądał eksperyment?

Badacze skonstruowali wnękę, do której wprowadzili wiązkę światła. W środku niej znajdowały się lustra i soczewki odbijające światło tak, aby wielokrotnie przechodziło przez ciemny materiał absorbujący do czasu, kiedy we wnęce było zupełnie ciemno – tzn. światło zostało całkowicie pochłonięte przez medium.

Jak zaznaczają badacze, z energią świetlną jest obecnie taki problem, że nie istnieje żaden sposób na magazynowanie jej. Należy ja przekształcić w inne formy energii, aby mogła być przechowana w jakikolwiek sposób.

Ich zdaniem, gdyby udało się opracować metodę „zbierania” światła, wówczas doprowadziło to do ogromnego rozwoju urządzeń zasilanych światłem.

Najnowsza metoda okazuje się być tak skuteczna, że przebieg absorpcji światła zachodzi bez względu na temperaturę i ciśnienie powietrza. Jest jednak pewne ograniczenie, o którym wspominają naukowcy.

Chodzi o to, że póki co skonstruowane urządzenie potrafi pochłaniać światło tylko o jednej częstotliwości. W kolejnych eksperymentach badacze będą starać się rozszerzyć spektrum.