USA dozbroiło Strykera. Oto najnowszy bojowy wóz piechoty Armii USA

Będące w służbie od 2002 roku pojazdy bojowe Stryker są stale unowocześniane, aby jeszcze lepiej reagować na nowe zagrożenia na polach bitew. Ich historia jest tego wzorowym świadectwem, bo po rozmieszczeniu w Iraku przed laty, zostały ulepszone w myśl ochrony przeciwko granatnikom przeciwpancernym. Jednak z czasem okazało się, że czegoś im brakuje i to nie tylko systemów przeciwdronowych. Dlatego USA dozbroiło Strykera i tak oto wreszcie dostarczono w ręce żołnierzy najnowszy bojowy wóz piechoty Armii USA.

Najnowszy bojowy wóz piechoty Armii USA, czyli seryjnie produkowany Stryker z 30-mm armatą

Ten wariant Strykera (widoczny powyżej na udostępnionym zdjęciu bardzo niskiej jakości) nie jest żadnym zaskoczeniem. W rzeczywistości wiedzieliśmy o nim już od dawna, jako że był rozwijany w ramach programu MCWS (Stryker Medium Caliber Weapons System). Amerykańska spółka Oshkosh Defense przypomniała jednak o nim, jako że przekazała US Army wyjątkowy, bo pierwszy egzemplarz dozbrojonego Strykera po tym, jak rozpoczęła pracę nad pierwszą partią 91 egzemplarzy w czerwcu ubiegłego roku.

Oshkosh Defense pokonało niegdyś dwóch konkurentów w tym programie, więc teraz ta spółka zajmuje się łączeniem doskonale znanych nam podstaw Strykera z przede wszystkim 30-mm armatą automatyczną ATK XM813. Warto jednak zaznaczyć, że służbę pełni już 83 podobnie wyposażonych wersji Strykera, bo M1296 ICV-D, które po 2015 roku zmodernizowano w ramach „nagłej potrzeby operacyjnej”.

Z tego co już wiadomo, pierwszy egzemplarz tego typu będzie teraz testowany w ramach prób weryfikacyjnych w ośrodku testowym. Do września spółka ma dostarczyć sześć kolejnych egzemplarzy, których próby zakończą się w czerwcu następnego roku. Finalnie trafią do 2. Stryker Brigade Combat Team i będą pierwszymi z całych setek, które w ciągu następnych lat wykona Oshkosh Defense.

Tak zmodernizowane Strykery będą zastępować kołowe niszczyciele czołgów M1128 Mobile Gun Systems, które pełnią służbę od 2005 roku i których 105-mm gwintowana stabilizowana armata stała się zwyczajnie przestarzała.