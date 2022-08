Nowa wersja UEFI 2.10 i ACPI 6.5 już gotowa. Co wprowadza?

Doczekaliśmy się właśnie publikacji specyfikacji, jaką prezentuje sobą nowa wersja UEFI 2.10 oraz ACPI 6.5, za nakreślenie których odpowiada tradycyjnie UEFI Forum. Co warto wiedzieć? Przede wszystkim to, że te nowe wersje rozszerzają wsparcie dla nowych typów procesorów, interfejsów pamięci i typów platform, a co najciekawsze, zwiększają ogólny poziom bezpieczeństwa.

ACPI 6.5 i nowa wersja UEFI 2.1 już gotowe

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) 2.10 oraz Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 6.5 to przede wszystkim nowości, nowości i raz jeszcze nowości. Ich pełną listę znajdziecie na stronie UEFI Forum Specification.

Jesteśmy podekscytowani, że możemy udostępnić nową funkcję Conformance Profiles, która jest odpowiedzią na prośby społeczności, aby uczynić pracę UEFI Forum użyteczną. Funkcja Conformance Profiles rozszerzy typy platform, które UEFI może wspierać do coraz szerszej gamy typów platform, takich jak IoT, rozwiązania wbudowane i samochody – powiedział Mark Doran, prezes UEFI Forum.

Tak też UEFI w wersji 2.1 wprowadziło dodatek UEFI Conformance Profiles, umożliwiających wsparcie dla większej ilości typów platform i baz kodowych implementacji, rozszerzyło elastyczność kryptograficzną o m.in. schemat podpisywania SHA-384/SHA-512 dla obsługi zmiennych uwierzytelnionych, wprowadziło obsługę architektury procesorów LoongArch i RISC-V, dodało rozszerzenia poufnych obliczeń.

Z kolei ACPI 6.5 wprowadziło obsługę pamięci CXL, wsparcie architektury LoongArch, logów Confidental Computing oraz USB-4. W ogólnym rozrachunku ta aktualizacja ACPI zawiera najwięcej zmian, jakie kiedykolwiek zostały wprowadzone przy użyciu procesu “Code First” UEFI Forum, który uznaje spostrzeżenia i wkład społeczności open-source w rozwój specyfikacji. Dzięki temu procesowi osoby nie będące członkami forum mają możliwość wniesienia własnego wkładu w specyfikacje.