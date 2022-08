Skromnie, ale rewolucyjnie, czyli jak nowe pamięci GDDR6X wpłyną na GeForce RTX 4000

O podsystemach pamięci VRAM w kartach graficznych zwykle nie mówi się zbyt wiele. Niesłusznie, bo nierzadko są równie ciekawe, jak same procesory graficzne i w przypadku kart nowej generacji dostaniemy na to jednoznaczne potwierdzenie. Zastanawialiście się może, jak nowe pamięci GDDR6X wpłyną na GeForce RTX 4000?

W czasach 1 GB (8 Gb) GDDR6X najwydajniejsze GeForce RTX 3000 miały je na obu stronach laminatu. W erze RTX 4000 przejdzie to do historii (i dobrze)

W kwietniu firma Micron pochwaliła się światu rozpoczęciem produkcji seryjnej nowej pamięci GDDR6X, która trafia do kart graficznych GeForce RTX 3090 Ti, czyli obecnie najwydajniejszego modelu na rynku konsumenckim. Mowa o GDDR6X 16 Gb i 21 Gb/s, co kolejno odnosi się do pojemności oraz szybkości transmisji danych każdego pojedynczego układu.

Względem poprzedników zmiany w przypadku tego pierwszego były ogromne (8 vs 16 Gb), a w drugim nieco mniejsze (19 vs 21 Gb/s), ale dzięki temu Micron zapewnił światu o 15% wydajniejsze kości (gwarantując 21, a nie 19-Gb/s transfer). Dzięki temu RTX 3090 Ti stał się zresztą pierwszą konsumencką kartą z przepustowością GDDR na poziomie ponad 1 TB/s, ale z racji powstania 24 Gb/s kości, długo korony króla nie będzie dzierżyć.

Obecnie RTX 3090 Ti jest wyjątkowy przez fakt, że wykorzystując dwukrotnie pojemniejsze układy, porzucił wymóg montowania części VRAM na tylnej części laminatu, czyli pod backplate. To z kolei znacznie uprościło projekt karty, a przede wszystkim pozwoliło zapomnieć o potrzebie chłodzenia pamięci „z tyłu”, jako że cały podsystem mógł znaleźć się już pod głównym blokiem chłodzenia.

To zresztą czeka również wszystkie nowe karty graficzne z serii RTX 4000 – te (bez wyjątku) porzucą projekt dwustronnej sekcji VRAM na PCB, co będzie się tyczyć nawet najwydajniejszych modeli z 24 GB GDDR6X. Sęk w tym, że Micron rozpoczął niedawno produkcję GDDR6X 16 [email protected]/s, a te mają nie trafić do RTX 4090. Sugeruje to powstanie modelu Titan z dostępem do aż 48 GB GDDR6X o tym właśnie transferze, który będzie już wymagał układów VRAM na obu stronach z racji aż 24 potrzebnych kości (a nie 12, jak przy konfiguracji 24 GB).