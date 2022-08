Kolejna kompromitacja Rosji na targach. Nowoczesny bojowy pojazd piechoty zawiódł

Rosyjski K-17 Bumierang to pomysł Rosji na zastąpienie i wyjście z porażki związanej z BTR-90, czyli bojowym pojazdem piechoty. Musi więc być dopięty do perfekcji i choć nadal nie doczekał się finalnej wersji, to niedawny test nie wróży nic dobrego w rozwoju. Ten nowoczesny bojowy pojazd piechoty bowiem zawiódł i tak oto miała miejsce już kolejna kompromitacja Rosji na targach.

K-17 Bumierang to ośmiokołowy pojazd opancerzony z silnikiem umieszczonym w przedniej prawej części, w którym przedział kierowcy zakryty włazem z trzema peryskopami mieści się w przedniej części z lewej strony. Jego najważniejszą częścią jest z kolei przedział desantu na tyle, który doczekał się dużej rampy na tyle i 4 włazów w stropie, ale za to nie ma otworów strzelniczych w burtach, ani peryskopów, w miejscu których znalazły się kamery na kadłubie.

Podstawowym uzbrojeniem tego bojowego wozu piechoty jest z kolei zdalnie sterowana wieżyczka uzbrojenia Bumerang-BM. Ta obejmuje 30 mm armatę automatyczną 2A42, przynajmniej dwa przeciwpancerne pociski rakietowe 9M133 Kornet-EM i współosiowy karabin maszynowy PKT 7,62 mm. Podczas niedawnego pokazu to właśnie Kornety były głównymi bohaterami… choć powiedzielibyśmy, że byli raczej „tymi złymi”.

Przechodząc do rzeczy, na pokazie z dnia 15 sierpnia z okazji targów Armia 2022, na którym to widzieliśmy już m.in. robopsa z wyrzutnią z Aliexpress, nowy rosyjski okręt podwodny zagłady i drona BAS-750, Rosja pochwaliła się właśnie Bumierangiem w akcji. W ramach tego pokazu wystrzeliła dwa kierowane laserowo pociski przeciwpancerne 9M133 Kornet, które… nie trafiły w pierwotny cel. Nie wiadomo, czy była to wina systemów, czy może po prostu strzelca, ale bez względu na to, ten rosyjski nowoczesny bojowy pojazd piechoty ośmieszył Rosję.