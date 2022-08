Nowy bezzałogowy zabójca z USA! Mojave dołącza do Reapera i Grey Eagle

Jeśli kojarzycie drony MQ-9 Reaper oraz MQ-1C Grey Eagle, to nowy bezzałogowy zabójca zaprezentowany już oficjalnie przez General Atomics Aeronautical zupełnie Was nie zaskoczy. To Mojave – nowy, wyjątkowy dron, który wprawdzie niekoniecznie trafi na służbę w najbliższym czasie… a przynajmniej nic nam o tym obecnie niewiadomo.

Mojave to nowy bezzałogowy zabójca z USA. Co potrafi ten bezzałogowy statek powietrzny

Wpływ wspomnianych dronów General Atomics widać w Mojave na pierwszy rzut oka. Rzeczywiście czerpie on całymi garściami z innych produktów General Atomics, a w szczególności z MQ-9 Reaper (patrz ogon) oraz MQ-1 Gray Eagle (patrz kadłub). Różni się jednak od nich na innych frontach, bo posiada dwa wloty powietrza dla 450 konnego silnika turbośmigłowego i chłodnicy, a także większe i grubsze skrzydła. Jego awionika oraz systemy sterowania lotem są jednak zbliżone do obu pozostałych dronów, co zapewnia interoperacyjność między nimi.

Najważniejsze cechy? Zdecydowanie samo uzbrojenie, do którego przejdziemy za moment, ale wartą wspomnienia możliwością jest opcja startowania z nieutwardzonych lotnisk. Dodatkowo operatorzy mogą przeprowadzić start i lądowanie zdalne – albo z wykorzystaniem naziemnej stacji kontroli, albo stosownego laptopa. Dzięki temu Mojave może służyć zarówno na lotniskowcach, jak i obszarach pustynnych.

Nazwa tego drona jest o tyle ciekawa, że została zapożyczona z pustyni Mojave – jednego z najsurowszych i najbardziej surowych obszarów na świecie. Ma to sens, bo tak się akurat składa, że w kilka chwil jego uzbrojenie może zamienić dosyć spory teren w pogorzelisko, pogrążając całe oddziały wrogów. Jednak nazwa nawiązuje bezpośrednio nie do jego możliwości bojowych, a operacyjnych, bo dron Mojave powstał specjalnie z myślą o działaniu w trudnych i niebezpiecznych środowiskach.

Jako że Mojave zapewnia okazalszy udźwig w porównaniu do MQ-1C Gray Eagle. Wchodząc dalej w szczegóły, ten UAV może latać z obciążeniem do 1632 kg, które można uzupełnić na łącznie aż 16 punktach montażowych, czyli czterokrotnie większej liczbie, niż w przypadku dronów Reaper. Mojave może być również wyposażony w czujniki elektrooptyczne i podczerwone, radar z syntetyczną aperturą (SAR) lub pakiet z myślą o wywiadzie. Może lądować i startować nawet z 122-metrowych pasów startowych z pakietem ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), z którym może latać przez około 25 godzin. Czas ten spada jednak w konfiguracji z pełnym uzbrojeniem, w której zresztą Mojave zaczyna wymagać okazalszego pasa startowego (ponad 300 metrów).