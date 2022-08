Nowy Huawei MateBook X Pro z Intel Evo. Najmocniejszy laptop w ofercie firmy

Znacznie wcześniej niż się spodziewaliśmy, Huawei zaprezentował nową odsłonę MateBooka X Pro. Flagowy ultrabook serii doczekał się pewnych usprawnień oraz jest zgodny z Intel Evo.

Nowy Huawei MateBook X Pro – najmocniejszy laptop w historii Huawei

Tak o nowej odsłonie popularnego modelu mówi sam Huawei. Faktycznie nowy MateBook X Pro to pokaz siły marki. Choć mam co do niego pewne zastrzeżenia, o czym za moment. Według zapowiedzi prezesa naszego regionu Huawei premiera flagowego ultrabooka miała odbyć się w okolicach października. Ale nowy MateBook X Pro trafia do Polski właśnie dzisiaj.

Najpierw jednak to, co faktycznie najlepsze, czyli specyfikacja. Tutaj dosłownie nie ma miejsca na kompromisy. Ekran ma przekątną 14,2 cala i rozdzielczość aż 3120 x 2080 pikseli. Jest dotykowy, odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz, a deklarowana jasność sięga 500 nitów. Otaczają go bardzo cienkie ramki, dzięki czemu zajmuje on 92,5% powierzchni frontu. A i tak, pomimo tego, udało się nad nim zmieścić obiektyw kamery, który tym razem nie jest umieszczony w klawiaturze. Ma ona rozdzielczość 720p i funkcje znane z MateBooków D 16 i D 16s. Pozwala na inteligentne śledzenie twarzy oraz dodawanie efektów tła.

To nie koniec, bo ekran ma certyfikat TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 w wariancie z magnezową obudową (o czym za moment) oraz TÜV Rheinland Low Blue Light w wariancie aluminiowym. Dodatkowo wariant magnezowy ma ekran pokryty warstwą Nano Optical AR, która ma odbijać 60% światła. Przez co błyszcząca powłoka wyświetlacza jest mniej uciążliwa w jasnym otoczeniu.

Czytaj też: Test Asus ZenBook 14 OLED UX3402Z. Król laptopowych ekranów powraca

W Polsce dostępny będzie jeden, najmocniejszy wariant nowego MateBooka X Pro, z procesorem Intel Core i7-1260P 12. generacji. Do tego mamy zintegrowaną grafikę Intel Iris Xe, 16 GB pamięci RAM LPDDR5 (dual-channel, 5200 MHz) oraz dysk SDD o pojemności 512 GB lub 1 TB.

Huawei zrezygnował z klasycznych portów USB. Do dyspozycji mamy cztery porty USB-C, z czego dwa są zgodne z Thunderbolt 4, a dwa pozostałe to USB 3.2 Gen 1. Uzupełnieniem jest gniazdo Jack 3,5mm oraz czytnik linii papilarnych, tradycyjnie umieszczony we włączniku.

Nowy MateBook X Pro ma powiększony touchpad, rozciągnięty aż do dolnej krawędzi obudowy. Obsługuje różnego rodzaju gesty. Na wyposażeniu znajdziemy również zestaw mikrofonów zbierających głos z odległości 5 metrów i aż sześć głośników. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 60 Wh, obsługujący szybkie ładowanie o mocy 90W. Ładowarka nie urosła przy tym względem poprzedników, oferujących moc 65W.

Czytaj też: Xiaomi 12S Ultra – jakie zdjęcia robi najlepszy smartfon, którego nie kupisz w Polsce?

Magnezowe wykończenie, za mało zmian wizualnych. Ale jest Intel Evo

Niestety nie udało mi się skończyć testu nowego MateBooka X Pro przed premierą. Mogę Wam jednak powiedzieć, że trafił do mnie zupełnie nowy wariant obudowy, z magnezowym wykończeniem. Jest on lżejszy od ważącej 1,38 kg wersji aluminiowej i waży 1,26 kg. Obudowa wygląda obłędnie! Jest matowa prawie wszędzie, poza powierzchnią ekranu i touchpada. Huawei przekonuje, że powierzchnia jest nie tylko przyjemna w dotyku, ale również antypoślizgowa i trwalsza.

Niestety zmiany wizualne, poza nową wersją obudowy, są kosmetyczne. Zmienił się nieco touchpad, ekran ma jeszcze węższe ramki, ale od lat laptopy Huawei mają identyczną bryłę i wzornictwo. Chciałoby się w końcu czegoś nowego.

Nowy MateBook X Pro to drugi laptop w ofercie Huaweia z certyfikatem Intel Evo. Więcej o nim znajdziecie tutaj. To bardzo ciekawe, że producent uznawany w Stanach Zjednoczonych za zło wcielone, dostaje najważniejszy certyfikat przyznawany przez amerykańskiego giganta technologicznego.

Ceny nowego MateBooka X Pro i przedsprzedaż

Magnezowy wariant nowego MateBooka X Pro będzie dostępny tylko z dyskiem 1 TB. Kupimy go w sklepach Huawei (w tym online) i sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom oraz Komputronik w cenie 9 999 zł.

Aluminiowa wersja z dyskiem 512 GB będzie kosztować 8 499 zł i kupimy ją w ofercie Orange, sklepach Huawei i Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom oraz Komputronik i Amazon.

Wariant z dyskiem 1 TB to wydatek 8 999 zł i kupimy go wyłącznie w sklepach Huawei, sieci Plus oraz w ofercie Amazon.

W przedsprzedaży, która trwa do 28 sierpnia za 1 zł dostaniemy tablet MatePad 11 z klawiaturą i rysikiem. Promocja obowiązuje w sklepach Huawei, sieci Plus oraz sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom oraz Komputronik.