Nowy rosyjski czołg lekki wkrótce na służbie. Historia 2S25 Sprut-SD liczy dekady

Historia lekkiego czołgu pływającego, którego określa się też mianem niszczyciela czołgów, ciągnie się od drugiej połowy lat 80. i połączenia Obiektu 934 z wieżą samobieżnego armatomoździerza 2S31 Wena. Tak powstał 2S25 Sprut-S, który do tej pory nie trafił na służbę żadnego kraju. Ewoluował jednak ciągle i dziś przyjmuje postać 2S25 Sprut-SDM1, który został zaprezentowany w nowym wydaniu na targach Armia 2022. Dodatkowo właśnie dowiedzieliśmy się, że ten nowy rosyjski czołg lekki trafi wkrótce na służbę.

Wieloletnie rosyjskie próby wdrożenia nowego czołgu lekkiego na służbę wreszcie doczekały się zwieńczenia z 2S25 Sprut-SDM1

Wedle najnowszych informacji 2S25 Sprut-SDM1 przeszedł próby państwowe i w tym roku rozpocznie się proces jego wdrażania do rosyjskiego wojska. Prace nad nim (a dokładniej mówiąc na przekonstruowaniu oryginalnego BMD-4M) trwały 9 lat, a choć rosyjskie wojsko ma już dostęp do ponoć 24 starszych 2S25, to są one oparte o BMP-3 i oficjalnie nigdy nie zauważono ich w akcji, czy na paradach. Pozostaje więc tylko czekać, czy aby to samo nie spotka również tego “nowego” lekkiego czołgu rosyjskiego.

2S25 Sprut-SD

Sprut-SDM1 został zaprezentowany w formie prototypu w 2015 roku, a w 2018 doczekał się wersji eksportowej. W ogólnym rozrachunku to najnowszy i głęboko zmodernizowany wariant rosyjskiego lufowego gąsienicowego niszczyciela czołgów 2S25 Sprut-SD, którego określa się też mianem lekkiego czołgu pływającego. W porównaniu do wcześniejszej wersji na bazie BMP-3, w tej opartej o BMD-4M główny nacisk położono na zwiększenie skuteczności prowadzonego ognia poprzez ulepszenie systemu kierowania ogniem.

Upgraded Sprut-SDM1 and his add-on armor. pic.twitter.com/e1tSH9pJkf — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 (@TheDeadDistrict) August 16, 2022

Uzbrojenie 2S25 Sprut-SDM1 obejmuje armatę gładkolufową 2A27 kalibru 125 mm oraz dwa karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm, z czego jeden jest zdalnie sterowany, a drugi sprzężony z armatą. Jego siła bojowa dorównuje więc większości rosyjskich czołgów, pod kątem mobilności znacząco je przewyższa, ale w kwestii opancerzenia jest już bardzo ograniczony.

To poniekąd zmieniono w jego ulepszonej wersji (patrz wyżej), bo na targach Armia 2022 rosyjska firma zaprezentowała dopancerzony wariant z płytami pancernymi o nieokreślonej grubości. Z jednej strony pozwala to wytrzymać ostrzał z broni średniokalibrowej lub starszych typów głowic, ale z drugiej ogranicza dwie najważniejsze cechy tego lekkiego czołgu – wysoką manewrowość i możliwość pływania.