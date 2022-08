Obraz ostry jak żyleta. Nowy standard VESA ClearMR wskaże Wam jakość rozmycia ruchu

To już koniec czasów, w których interesowała nas głównie rozdzielczość, wielkość i odświeżanie ekranu. Świadomość co do jakości wyświetlaczy wzrasta wśród bardziej wymagających klientów i dlatego powstał ClearMR, czyli zupełnie nowy standard VESA. Stowarzyszenie wierzy, że ClearMR zapewni konsumentom bardziej informacyjny obraz potencjalnego rozmycia ruchu względem tego, co można wywnioskować z metryki MPRT i GtG.

ClearMR odpowiada za wskazywanie, jak ostry/wyraźny jest obraz podczas szybkich ruchów. W skrócie? Wskazuje na natężenie rozmycia

Clear Motion Ratio Compliance Test Specification (ClearMR) to zupełnie nowy standard dla wyświetlaczy konsumenckich w postaci monitorów, telewizorów, laptopów, tabletów i urządzeń typu all-in-one. Wprowadza tradycyjnie kilka poziomów “jakości” z wartością liczbową, która ma wskazywać konsumentom stosunek ilości czystych pikseli do rozmytych podczas szybkiego ruchu. Prezentuje się to następująco:

Tak też przykładowo certyfikat ClearMR 7000, którego zakres “Clear Motion Ratio” wynosi od 6500 do 7500, zapewnia, że wyświetlacz podczas dynamicznego ruchu będzie miał stosunek jasnych do rozmytych pikseli na poziomie 65-75:1, czyli 65-75 razy więcej jasnych pikseli niż rozmytych. Podczas testów VESA ustaliła, że wyświetlacze o częstotliwości odświeżania 60 Hz w ogóle nie kwalifikują się do certyfikacji ClearMR, a certyfikat ClearMR 3000 to najniższy poziom, który powinien wpadać na konto ekranów z odświeżaniem 90-120 Hz.

Podczas certyfikacji ClearMR specjaliści testują wyświetlacze w temperaturze pokojowej, przy domyślnych ustawieniach wyświetlacza, natywnej rozdzielczości, maksymalnej częstotliwości odświeżania i wyłączonym strobingu podświetlenia. Podczas nich pasek o różnej luminancji przesuwa się po małym polu na wyświetlaczu i jest nagrywany za pomocą kamery umieszczonej w stałym miejscu równym 1,5 wysokości testowanego wyświetlacza. Wiele klatek jest rejestrowanych w celu utworzenia obrazu złożonego, dającego wyobrażenie o tym, co użytkownik zobaczy, gdy rozmycie przesunie się po ekranie.