Już za kilka dni na rynku składanych smartfonów zrobi się naprawdę gorąco. Ogłoszono datę premiery Xiaomi Mix Fold 2

Wygląda na to, że sierpień upłynie nam pod znakiem składanych smartfonów. Jutro odbędzie się premiera nowych urządzeń Samsunga, a zaraz po niej swój model zaprezentuje Motorola i… Xiaomi! Właśnie potwierdzono datę premiery Mix Fold 2.

Już od kilku lat sierpień jest zarezerwowany na premierę kolejnych generacji Galaxy Z Fold i Flip. W tym roku nie będzie inaczej, a premiera tych urządzeń odbędzie się już jutro. Jak zapewne dobrze wiecie, na początku sierpnia także Motorola miała pokazać m.in. razr 2022, czyli swój składany smartfon z klapką. Ostatecznie wydarzenie odwołano i przeniesiono na 11 sierpnia, czyli na czwartek. To jednak niezbyt nas zaskoczyło, bo spodziewaliśmy się, że ten model zadebiutuje właśnie w tym okresie.

Zaskoczyło nas natomiast Xiaomi, które dzisiaj ogłosiło datę premiery Xiaomi Mix Fold 2

Zwykle producenci smartfonów starają się ogłaszać takie wydarzenia z odpowiednim wyprzedzeniem, by pozostały czas wykorzystać na umiejętne podgrzewanie atmosfery. Tymczasem Xiaomi postanowiło zrobić coś zupełnie innego. Dziś ogłosiło, że premiera najnowszego składanego smartfona odbędzie się już za dwa dni, czyli 11 sierpnia.

Tak, dokładnie w ten sam dzień co wydarzenie Motoroli, ale to raczej nie będzie problemem. Mix Fold 2 składa się bowiem jak „książka”, zaś razr 2022 jest modelem z klapką, więc nie ma tu bezpośredniej konkurencji o ten sam typ klienta. Inaczej jest oczywiście z Galaxy Z Fold4, który pojawi się już jutro, bo to właśnie z nim nowy składak Xiaomi będzie rywalizował.

Wiadomo, wszystko rozbije się o specyfikacje obu urządzeń, a także o ich ceny, co w dobie szalejącej inflacji może być o wiele istotniejszym czynnikiem. Tak czy inaczej, dwa kolejne dni nieźle zamieszają na rynku składanych smartfonów. Choć na temat wszystkich czterech modeli krąży wiele plotek, to dopiero podczas oficjalnych premier dowiemy się wszystkich szczegółów na ich temat i poznamy ulepszenia, które producenci zastosowali w tegorocznej generacji.

Przy okazji warto wspomnieć, że Xiaomi nie ma zamiaru prezentować jedynie Mix Fold 2, choć ten niewątpliwie będzie gwiazdą wydarzenia. Prócz składanego smartfona producent wprowadzi na rynek słuchawki Buds 4 Pro TWS i tablet Pad 5 Pro 12,4″.