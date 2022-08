Mamy dla Was fenomenalną wiadomość! Pamięci RAM powstało tak dużo, że musiało do tego dojść

Pamięci RAM były od zawsze „ostoją” na rynku PC po tym, jak osiągnęły apogeum cen przed laty i z każdym kolejnym miesiącem coraz bardziej taniały. Kiedy karty graficzne biły rekordy cenowe, DDR4 stawały się coraz tańsze i choć premiera DDR5 jednoznacznie wskazała, że jeśli idzie o „nowe RAMy”, to „tanio to już było”, tak nadmierne zapasy w magazynach zrobiły swoje. Dlatego też mamy dla Was fenomenalną wiadomość!

DRAM będzie tanieć, a odchodzenie od DDR3 na rzecz DDR4 sprawi, że za stary standard nie będzie trzeba płacić kroci

O tym, że pamięci DDR będą tanieć, alarmowano już tak naprawdę od wielu miesięcy. Główni winowajcy? Trwający konflikt, obniżony popyt, a przy tym nagromadzenie rozległych zapasów produktów w magazynach, których nijak nie można upłynnić z racji wspomnianego niższego zapotrzebowania. Tak więc, wedle odwiecznego prawa wolnego rynku, jeśli popyt maleje, a podaż pozostaje bez zmian, ceny są ciągnięte w dół, co w przypadku pamięci DRAM nabiera znacznie większego efektu.

Czytaj też: Chcąc ulepszać swoje ciała, musimy zadbać o idealne zasilanie. Pewni naukowcy wiedzą o tym doskonale

Dlaczego? Bo producenci od lat są skłonni do gromadzenia zapasów zarówno samych układów DRAM, jak i DDR w swoich magazynach w ramach przygotowywania się na ewentualne opóźnienia w dostawach kolejnych. Ma to sens, ale jak każda podobna strategia „chomikowania”, ma też ogromne wady, co widać w analizie przygotowanej przez Trendforce.

Czytaj też: Kupiłem miernik promieniowania elektromagnetycznego w Lidlu. Jest dokładnie tak jak myśleliśmy

Według analityków doszło do tego, co przewidywano przed laty – producenci pamięci DRAM zostali poniekąd zmuszeni do obniżania cen, aby walczyć z niskim popytem i nadmiernymi zapasami DRAM w magazynach. To z kolei odbija się tak naprawdę na całym sektorze DDR, bo na decyzję jednych muszą reagować drudzy, również obniżając ceny.

Czytaj też: Widzieliśmy Samsungi Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Flip4. Wrażenia z ewolucji pozytywne, ale…

Dlatego też szacunkowy spadek cen w III kwartale wyniesie nie 8-13%, jak do tej pory sądzono, a wyższy – aż 13-18%. Spadki będą też kontynuowane w IV kwartale, ale będą niższe (rzędu 3-8%), co oznacza, że ceny DDR (raport nie precyzuje, czy DDR4 czy DDR5, wspominając tylko o DRAM) mogą spaść jeszcze w tym roku o nawet 26% (jeśli weźmiemy pod uwagę najlepszy scenariusz). W Polsce może jednak nie być to aż tak spektakularne z racji osłabienia się kursu złotówki względem światowych walut.