Żarty się skończyły. Chiński Brien BR100 to procesor graficzny z 77 miliardami tranzystorów

Zwykle przy ogłoszeniach kolejnych procesorów z Chin cieszymy się po prostu z tego, że rynek może doczekać się nowego gracza, a wieloletnie molochy pokroju Intela, AMD, NVIDIA i ARM impulsu do działania. Nie zachwycają bowiem one zarówno kompatybilnością, jak i wydajnością, ale ogłoszony niedawno chiński Brien BR100 to procesor graficzny z 77 miliardami tranzystorów jest bardzo interesującym wyjątkiem od tej reguły.

Oto BR100, czyli chiński procesor graficzny firmy Brien

Podczas konferencji Biren Explore Summit 2022, chińska firma Biren Technology zaprezentowała swoją nową architekturę GPGPU dla obliczeń ogólnego przeznaczenia następnej generacji oraz jej owoc – procesor graficzny BR100. Ten oferuje do 1000 TFLOPS mocy obliczeniowej w 16-bitowych operacjach zmiennoprzecinkowych i 2000 TFLOPs w 8-bitowych operacjach stałoprzecinkowych.

Czytaj też: Roboty szybkie i zwinne jak gepard. Do sieci trafiło ukazujące je nagranie

Za wyprodukowanie BR100 odpowiadają fabryki TSMC, które w procesie wykorzystały zarówno 7-nm proces technologiczny, jak i technologię pakowania 2.5D CoWoS. W efekcie GPU ma aż 77 miliardów tranzystorów i wykorzystuje 64 GB pamięci HBM2e o maksymalnej przepustowości 2,3 Gbps. Obsługuje jednocześnie interfejsy PCIe Gen5 i CXL.

Czytaj też: Kupiłem miernik promieniowania elektromagnetycznego w Lidlu. Jest dokładnie tak jak myśleliśmy

Oprócz BR100 firma Biren postara się też o mniej imponujące GPU (BR104 o możliwościach „ściętych” w połowie i TDP rzędu 300 watów) z myślą o profesjonalnym zastosowaniu, aby sprostać wymaganiom możliwie najszerszego i najbardziej zróżnicowanego rynku. Zunifikowana architektura sprzętowo-programowa firmy (ta postarała się też o platformę oprogramowania BIRENSUPA) została zaprojektowana z myślą o obrazowaniu medycznym, dynamice molekularnej i symulacjach elektromagnetycznych.

Czytaj też: Ten aparat nie działa. Zaraz, przecież to robot! Transformers w ciele Canon EOS R5

Z tego co wiemy, pewne jest, że procesory graficzne Biren zostaną również wykorzystane przez firmę China Mobile do zwiększenia mocy obliczeniowej ich sieci. Jednak nadal tajemnicą jest kwestia ich dostępności oraz samych cen.