Niespotykane roboty zadziałają tylko tutaj! Wiadomo, w jaki sposób będziemy nimi sterować

Dynamiczny rozwój wysoko specjalizowanych technologii sprawia, że co chwila dowiadujemy się o kolejnych generacjach robotów, jakie powstają w naukowych laboratoriach. Teraz przyszła pora na aquaboty – roboty składające się tylko z wody, mogące funkcjonować tylko w wodzie i sterowane zdalnie przez człowieka. Po co nam one? W medycynie i naukach przyrodniczych znajdą niejedno zastosowanie.

Zespół badaczy z Uniwersytetu w Hong Kongu i Lawrence Berkeley National Laboratory pochwalili się na łamach czasopisma ACS Nano zupełnie nową generacją tzw. miękkich robotów, które zbudowane się w większości z płynów.

Biorąc pod uwagę, że praktycznie wszystkie systemy biologiczne (wraz z człowiekiem) zbudowane są z wody i innych związków w formie płynnej, będzie można wykorzystywać aquaboty chociażby w medycynie.

Jak stworzono aquaboty? Jak tłumaczą naukowcy, połączono tutaj metodę płynnego drukowania 3D z tzw. wodnymi systemami dwufazowymi (aqueous two-phase assemblies, ATPS). W ten sposób powstały struktury naśladujące układ biologiczny.

Aquaboty – czym te roboty są sterowane? Polem magnetycznym!

Bardzo ciekawie jest rozwiązany sposób sterowania aquabotami. Okazuje się, że istnieje możliwość integracji nanocząstek magnetycznych z ATPS, wobec czego roboty mogą być sterowane za pomocą zewnętrznego pola magnetycznego – biorąc pod uwagę, że aquaboty są elastyczne, prawie w 100 proc. płynne, to możliwość ich ruchu w wodnym środowisku jest niemal nieograniczona.

Badacze twierdzą, że najlepsze zastosowanie dla aquabotów byłoby w medycynie. Mogłyby one dostarczać lekarstwa do określonych obszarów w ludzkim ciele. Ponadto aquaboty są w stanie wypełnić ubytek tkanki lub pełnić role konkretnych organów w ciele. Takie roboty, chociaż póki co znajdują się w bardzo pierwotnej fazie konstruowania, to przyniosłyby ogromną rewolucję w wielu dziedzinach nauki.