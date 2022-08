Rosjanie padli ofiarą kolejnych braków. Nikt im w tym nie pomoże. Wszystko przez alfabet

Ja donosi The Moscow Times, rosyjski program „importu równoległego” walczy obecnie z problemem niedoboru klawiatur komputerowych z rosyjskimi symbolami na klawiszach (cyrylicą).

Rosjanie nie przygotowali się na klawiaturowy exodus. Pod koniec 2022 roku udział nierosyjskich modeli w Rosji ma sięgnąć nawet 10%

Na mocy wspomnianego programu sprzedawcy w Rosji mogą dostarczać klawiatury i laptopy przeznaczone pierwotnie na rynki zagraniczne bez zgody właścicieli znaków towarowych. Innymi słowy, mogą bez konsekwencji łamać prawo handlowe, aby zniwelować ogólny wpływ światowych sankcji po na stan swojego państwa. Ze względu na nie największe światowe firmy oraz dostawcy urządzeń komputerowych oficjalnie przestali prowadzić działalność w Rosji, a razem z brakiem ich działalności, nastały braki w magazynach, które uzupełniały.

Jednak nowe uchwały w Rosji sprawiają, że dystrybutor, aby wprowadzić do Rosji nowy komputer lub klawiaturę, dystrybutor może po prostu kupić je teraz w innych państwach (Chinach, Serbii, Turcji lub Zjednoczonych Emiratach Arabskich) i zlecić ich transport do kraju. Mimo że gwałci to międzynarodowe prawa handlowe, takie podejście pozwala uratować zasoby sprzętowe w magazynach… choć wiąże się też z innymi problemami. Niewielu bowiem producentów tworzy keycapy z cyrylicą.

Chociaż większość konsumentów nie będzie miała, a przynajmniej nie powinna mieć problemu z sięgnięciem po klawiatury z tradycyjną czcionką, tak sprawa ma się inaczej z rosyjskimi urzędami, gdzie sprzedawcy nie są w stanie dostarczyć klawiatur zamówionych już w ramach kontraktów. „Warunki przetargów zabraniają wykonawcom dostarczania stacji roboczych bez klawiatury lub z angielskim układem klawiatury” – czytamy w raporcie serwisu Kommersant.

Rozwiązanie? Albo tradycyjne naklejki na klawisze (to problematyczne przy klawiaturach z podświetleniem), albo grawerowanie od zera, co jednak nie jest wcale takie tanie, bo może kosztować nawet 32 dolary na każdy egzemplarz. Gdyby tego było mało, przeprowadzenie takiego grawerowania wymaga wyciągnięcia sprzętu z pudełka, a to jednoznacznie budzi wątpliwości co do tego, czy aby dany sprzęt nie był używany. Jednocześnie do tego właśnie zachęca Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Rosji, które poinformowało, że sprzedawcy mogą wygrawerować rosyjskie litery na klawiaturach w kraju, co ma „nie wpłynąć znacząco na cenę produktu”.