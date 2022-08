Wyjątkowy rower elektryczny VanMoof S3 Aluminium łączy futuryzm z wysokim zaawansowaniem

Jeśli świat elektrycznych rowerów jest Wam znany, to wyjątkowy rower elektryczny VanMoof S3 Aluminium od razu przeniesie Was w przeszłość, bo do premiery oryginalnej “S-trójki”. Czym jest więc jej nowa wersja? O tym właśnie poniżej.

Rower elektryczny VanMoof S3 Aluminium zadebiutował

W 2020 roku holenderski producent rowerów Vanmoof z 13 latami doświadczenia na rynku, oficjalnie wypuścił na rynek swoje elektryczne rowery nowej generacji. VanMoof S3 zastąpił wtedy dwuletnie S2 w bardzo udany sposób, bo wyposażył nowe modele w przeprojektowany układ zasilania, automatyczną zmianę przełożeń, blokadę tylnego koła, inteligentną technologię i ulepszoną aplikację. Tego lata postanowił przypomnieć światu o swoim popularnym modelu S3, tworząc jego wyjątkową wersję – VanMoof S3 Aluminium

Według firmy VanMoof S3 Aluminium to próba zaprojektowania “idealnego roweru miejskiego”. To sprawiło, że projektanci stanęli przed wyzwaniem połączenia wszystkich charakterystycznych komponentów dla droższych modeli z dążeniem do możliwie najniższej ceny. Czy ta rzeczywiście taka jest? No niekoniecznie, bo wynosi ~12500 zł, ale sam ebike nie jest znów taki zwyczajny. Widać to nawet po jego futurystycznej i minimalistycznej ramie ze szczotkowanego aluminium.

VanMoof S3 Aluminium został wyposażony w 250-watowy silnik w przedniej piaście, który zapewnia cztery poziomy wspomagania. Współpracuje z akumulatorem, wystarczającym na przejechanie do 150 km po naładowaniu do pełna, co trwa około 4 godzin. Warto też wspomnieć, że S3 cechuje automatyczna czterobiegowa wewnętrzna przerzutka elektroniczna, a sam układ napędowy jest całkowicie zamknięty i cechuje go automatycznie napinany łańcuch.

Unikalny model jeździ na 28-calowych anodowanych aluminiowych obręczach owiniętych oponami Schwalbe, a za hamowanie odpowiadają hydrauliczne hamulce tarczowe z przodu i z tyłu. To więc świetne połączenie, ale… no cóż, cena jest zaporowa, a sprzedaż, która rozpocznie się od 18 września jest ograniczona w myśl liczby egzemplarzy dostępnych do kupienia.