Samsung szykuje się na dyskową rewolucję. SSD 990 Pro na PCIe 5.0 zauważony

Zważywszy na to, jak długo trąbi się o „nowej erze dla SSD”, w którą wprowadzi je interfejs PCIe 5.0, na te nośniki czekamy dosyć długo. Powoli jednak na horyzoncie wyłaniają się potrzebne do nich technologie oraz same modele i to nie tylko te profesjonalne, ale też konsumenckie. Słusznie, bo płyty główne z obsługą PCIe 5.0 nadchodzą na rynek wielkimi krokami.

Dyski SSD 990 Pro Samsunga nadchodzą i zastąpią obecnego flagowca 980 Pro na PCIe 4.0

Firma Samsung jest obecnie na etapie przygotowywania zgłoszenia regulacyjnego dla swojego nowego flagowego dysku SSD kolejnej generacji. Mowa o modelu Samsung 990 Pro, który sięgnie po magistralę PCIe 5.0 i na ten moment jest jedną wielką tajemnicą. Wykorzystanie połączeń nowej generacji jest pewne, ale z drugiej strony nie wiemy, czy firma postara się o pomoc innych producentów, czy postawi wyłącznie na własną technologię.

Przypomnijmy, że każdy dysk SSD składa się z trzech głównych elementów – kontrolera, kości pamięci NAND oraz układu pamięci DRAM w formie pamięci podręcznej. Zwykle za każdy z tych elementów odpowiada inna firma, ale w przypadku gigantów, do których zalicza się Samsung, zawsze są szanse na opracowanie dysku na podstawie całkowicie własnej technologii.

To się opłaca. Zwykle nawet bardzo, bo z jednej strony zapewnia oszczędność, a z drugiej pozwala zoptymalizować dane układy specjalnie „pod siebie”, a nie rozwiązania konkurencji. Oczywiście wiąże się z tym również ryzyko przypadku „łapania zbyt wielu srok za ogon”, ale gra jest warta świeczki, jako że rynek SSD PCIe 5.0 będzie czymś zupełnie nowym, więc przecieranie na nim technologicznych szlaków będzie prostsze. Zwłaszcza na tle zapowiadanych wyzwań z chłodzeniem oraz poborem energii przez te modele.