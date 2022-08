Samsung miał wielkie plany sprzedażowe na ten rok, ale rzeczywistość zmusiła firmę do ich zmiany

Choć skutki pandemii powoli ustępują, to rynek smartfonowy nie ma nawet czasu odetchnąć, bo tam, gdzie jedne problemy się kończą, pojawiają się kolejne. Trudna sytuacja wymusza więc na producentach zmiany strategii. Co zamierza Samsung?

Sprzedaż smartfonów wciąż spada, trudno się więc dziwić, że Samsung zmniejsza swój cel sprzedażowy

Pandemia wywróciła świat do góry nogami, zarówno jeśli chodzi o nasze prywatne życie, jak i globalną gospodarkę. Oberwało się oczywiście także rynkowi smartfonów — zerwane łańcuchy dostaw, blokady, wieczne niedobory komponentów. Chociaż ta sytuacja powoli się normalizuje, nie oznacza to braku innych problemów, takich jak rosnąca inflacja czy trwająca wojna w Ukrainie. Wszystko to doprowadziło do sytuacji, w której od wielu miesięcy obserwujemy spadek sprzedaży smartfonów.

Z tego właśnie powodu producenci smartfonów muszą ponownie przeanalizować swoje założenia co do wyników sprzedaży w następnych miesiącach tego roku. Smartfonowe nadwyżki zalegają na magazynach i choć analitycy przewidują, że dzięki temu w okresie świątecznym (globalnie za taki uznaje się okres od sierpnia/września do grudnia) możemy doczekać się fajnych promocji, problemu producentów sprzętu wcale to nie rozwiązuje.

Dlatego właśnie, wedle najnowszych informacji przekazanych przez serwis The Elec, Samsung zrewidował swoje plany na ten rok. Pierwotnie firma chciała wyprodukować łącznie 334 mln smartfonów, z czego sprzedaż miała wynieść 300 mln sztuk. Plany zostały zmienione i podobno firma obniżyła ten cel do 260 mln (łącznie), zmniejszając także liczbę smartfonów, które mają być wyprodukowane w październiku i lipcu do 34 milionów. Jest to o wiele mniej, niż zwykle Samsung produkuje w tym okresie.

Warto tutaj zauważyć, że plany są mniejsze niż w ubiegłym roku i można je porównać z wynikami osiągniętymi w 2020 r., czyli podczas pandemii, kiedy to wyprodukowano i sprzedano kolejno 300 i 270 mln sztuk (o 10 mln więcej niż zakładają tegoroczne plany).