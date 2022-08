SpaceX uspokaja. Satelity Starlink nowej generacji przestaną uprzykrzać życie nawet astronomom

Obecnie wokół naszej Ziemi krąży ponad 2200 satelitów, czyli ~1/3 tego, co z czasem chce osiągnąć SpaceX. Firma Elona Muska na całe szczęście słucha innych i rozwija swoją technologię, czego przejawem będą znacznie ulepszone satelity Starlink nowej generacji. Mowa po prostu o Starlink 2.0, które pod względem zaawansowania będą wręcz rewolucyjne względem swoich starszych braci.

Satelity Starlink nowej generacji będą lepsze od tych starszych pod wszystkimi względami. Wielkość całej konstelacji ma zostać zwiększona do 4200 egzemplarzy w ciągu następnych 18 miesięcy

Zacznijmy od tego, co wyjawiono już wcześniej na temat tych satelitów. Wiadome jest, że Starlink 2.0 będą znacznie większe od pierwszych wersji. Mają mierzyć ~7 metrów i ważyć około 1,25 tony, więc będą odpowiednio około cztery razy większe i prawie pięć razy cięższe od wersji pierwsze. Przy tym wszystkim mają być „o rząd wydajniejsze”, co oznacza najpewniej, że ich przepustowość wzrośnie z 18 Gb/s do prawie 180 Gb/s, ale to nie koniec ulepszeń.

Organizacje astronomiczne narzekające od dłuższego czasu na satelity Starlink będą mogły odetchnąć po wieloletnim już ostrzeganiu o negatywnym wpływie megakonstelacji planowanej przez SpaceX na ich pracę. Firma słusznie więc opracowała odpowiednie rozwiązanie, a niedawno nawet opublikowała publiczny dokument, który przedstawia wszystkie nowe środki, które podejmie, aby przestać zagrażać kosmicznym obserwacjom.

Ulepszenia dotyczą sposobu, w jaki satelity Starlink odbijają światło słoneczne podczas orbitowania wokół Ziemi i wygląda na to, że finalnie będą „niewidoczne gołym okiem, gdy znajdą się na swojej standardowej wysokości operacyjnej”. SpaceX osiągnęło to po długich współpracach z astronomami, które zaowocowały nowymi elementami, zmniejszającymi ilość światła słonecznego odbijanego z powrotem na Ziemię przez satelity Starlink.

Deck from SpaceX all-hands update talk I gave last week pic.twitter.com/ApsdPjjukh — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2022

Zamiast osłon przeciwsłonecznych na swoich satelitach firma SpaceX będzie teraz stosować lustrzaną powłokę, która rozprasza większość odbitego światła słonecznego (wedle wyliczeń aż dziesięciokrotnie więcej względem obecnych Starlinków). To z kolei oznacza, że będzie ono mniej skoncentrowane i mniej widoczne z Ziemi. Na tym jednak się nie skończy, bo Starlinki 2.0 mają być też wykonywane z ciemniejszych materiałów, wykorzystają nie biały materiał, a ciemnoczerwony pigment na ogniwach słonecznych, a finalnie komponenty niemogące zostać pokryte folią lustrzaną, zostaną pomalowane „czarną farbą o niskim współczynniku odbicia”.

Zdecydowanie najważniejsze jest z kolei to, że Starlink 2.0 będą zmieniać położenie swoich paneli słonecznych regularnie w określonych porach dnia tak, aby odbijać mniej światłą w kierunku Ziemi. Będzie to kosztowne, bo zredukuje moc satelitów o 25%, ale Starlinki 2.0 zostały zaprojektowane tak, aby mogły sprostać tej znaczącej redukcji mocy. SpaceX poszukuje też rozwiązania poprawy tego stanu rzeczy w kwestii obecnych już satelitów na orbicie.