Polska uczelnia związana z przełomową technologią. Tak silniki staną się bardziej ekologiczne

Dzięki współpracy zawartej między firmą Hynfra a Politechniką Wrocławską ma dojść do usprawnienia procesu spalania wodoru w silnikach spalinowych.

Jak przyznaje prof. Andrzej Kaźmierczak, dzięki porozumieniu możliwe będzie połączenie wysiłków w celu dekarbonizacji paliw. Z kolei przedstawiciel drugiej strony, Tomoho Umeda dodaje, iż jego firma zamierza mocno wspierać prace Politechniki Wrocławskiej. Jego zdaniem wszystkie podmioty, które pracują obecnie nad rozwojem silników spalinowych na wodór, są na podobnym etapie rozwoju i mają dość wyrównane szanse w tym wyścigu.

Czytaj też: Szykuje się przełom w fotowoltaice! Oto jak polscy studenci wynaleźli sposób na zielony wodór

Obecnie na świecie mamy ponad dwa miliardy silników spalinowych, które z dnia na dzień nie znikną. Dlatego chcemy stworzyć podstawy do sprawniejszego spalania wodoru, to znaczy spalania z wyższą sprawnością energetyczną. To jest nasz cel nadrzędny.

wyjaśnia Kaźmierczak