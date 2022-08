Microsoft porzuci standardy bezpieczeństwa w przeglądarkach. Czy jest się czego bać?

Dla Microsoftu bezpieczeństwo jest kluczowe i przykład Windowsa 11, w którym to bezpieczeństwo weszło na nowy poziom, jest tego świetnym dowodem. To jasno wskazuje, że najnowsza decyzja firmy nie wpłynie negatywnie na poziom ochrony użytkowników i rzeczywiście tak stać się nie powinno. Tym bowiem razem ogłoszono, że Microsoft porzuci standardy bezpieczeństwa w przeglądarkach, które wykorzystuje tylko garstka.

Standardy bezpieczeństwa w przeglądarkach Microsoftu z dawnej ery zostaną domyślnie wycięte

To miało nastąpić już w październiku 2018 roku, ale z racji pandemii Microsoft wycofał się z pierwotnego planu. Teraz firma ujawniła swoje nowe, zaktualizowane plany wyłączenia TLS 1.0 i 1.1 (Transport Layer Security) w Internet Explorerze i silniku EdgeHTML dla Microsoft Edge.

Jeśli ciekawią Was szczegóły, protokoły TLS zostały przyjęte jako standard w Internecie rozwinięcie protokołu SSL. W praktyce zapewniają poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, a niekiedy również klienta. Do działania wykorzystują szyfrowanie asymetryczne oraz certyfikaty, a do tej pory doczekały się wersji 1.0, 1.0, 1.2 oraz 1.3.

W rzeczywistości to przestarzałe standardy bezpieczeństwa, po których niewielu będzie płakać… a nawet jeśli, Microsoft zadbał również o nich. Firma ma w planach wyłączenie starych protokołów w Internet Explorerze i EdgeHTML już 13 września 2022 roku, ale administratorzy mogą zrobić to już teraz za pomocą dedykowanych reguł w Group Policy Editor.

Co ważne, firmy potrzebujące TLS 1.0 i 1.1 ze względu na kompatybilność mogą je ponownie włączyć poprzez wykorzystanie Group Policy lub w Narzędzia > Opcje internetowe > Zaawansowane w ustawieniach Internet Explorera. Większość z nas nie będzie jednak musiała się przejmować tą decyzją Microsoftu, bo powszechna obecnie przeglądarka Microsoft Edge na bazie silnika Chromium została pozbawiona tych protokołów 16 lipca 2020 roku.