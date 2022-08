Światłowody zamiast przewodów elektrycznych. Opracowano innowacyjny sposób łączenia matryc krzemowych

Przyszłość na rynku układów logicznych maluje się w barwach wszechobecnego podejścia MCM, czyli Multi Chip Module, a więc łączenia poszczególnych matryc krzemowych na jednym układzie tak, aby ominąć problem skalowania produkcji na coraz większe procesory. O ile to podejście jest świetne, to można je ulepszyć, aby było jeszcze lepsze. Przekonuje o tym startup Lightmatter, którego innowacyjny sposób łączenia matryc krzemowych, którego można skrócić do hasła “światłowody zamiast przewodów elektrycznych”, może wnieść układy na jeszcze wyższy poziom.

Światłowody zamiast przewodów elektrycznych

Obecne rozwiązania co do łączenia poszczególnych układów sprowadzają się do fizycznego połączenia matryc z wykorzystaniem przewodów elektrycznych przenoszących elektrony. Wiąże się to ze zwiększonym zużyciem energii, a tym samym temperaturą, więc zastąpienie tych szalenie wydajnych połączeń nawet odpowiednikami “1:1” w postaci światłowodów od razu ulepszyłoby je w jednych z najważniejszych parametrów układów. Tutaj właśnie wchodzi technologia Passage startupu Lightmatter.

Passage ma na celu wprowadzenie “potęgi światła” do ery chipletów, umożliwiając połączenie różnych chipów poprzez nanofotoniczne przewodniki falowe. Te wykorzystują fotony, a nie elektrony do przenoszenia informacji, zapewniając tym samym niezwykle niską stratę sygnału i znacznie zwiększoną przepustowość. Potencjał tego jest tak duży, że już teraz AMD oraz Intel pracują nad takimi połączeniami.

Chiplety są krojone w kostkę z 300-mm wafla Silicon Photonics, który zawiera w swojej strukturze lasery, modulatory optyczne, fotodetektory i tranzystory. Następnie układy scalone, które mają być połączone są układane na wierzchu tej “fotonicznej kanapki”. Dzięki takiej podstawie technologii Passage zastosowane w niej układy nie muszą zajmować się niczym z fotoniki nadawczej, odbiorczej czy przełączania obwodów.

Ponieważ Passage posiada zintegrowane lasery i tranzystory, współopakowane chipy nie muszą zajmować się żadną złożonością elementów fotoniki nadawczej, odbiorczej czy przełączania obwodów. Każda płytka Passage może pomieścić tablicę heterogenicznych chipów. Na przykład, płytka może zawierać dwa różne typy ASIC i może dwa stosy HBM – powiedział Nicholas Harris, założyciel i dyrektor generalny Lightmatter podczas wystąpienia na HotChips.

Firma twierdzi, że jej podejście zapewnia poniżej 2-nanosekundowe opóźnienia między punktem wyjścia i wejścia informacji niezależnie od odległości między punktami. Poza tym połączenia na bazie światła są znacznie mniejsze względem tych elektrycznych, a to wszystko przy zachowaniu aż 96 TB/s przepustowości dla każdej z krzemowych matryc, co znacząco przewyższa połączenie Infinity Fabric firmy AMD o przepustowości 800 Gb/s.