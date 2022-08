NVIDIA stworzyła swoje CPU i teraz o nim opowiada. Oto szczegóły NVIDIA Grace

NVIDIA jest firmą, którą kojarzymy z oczywistych względów głównie z kart graficznych, a nie procesorów. W przypadku konsumentów to najpewniej nie zmieni się w przyszłości, bo procesor Grace jest kierowany do zastosowań profesjonalnych. Po raz pierwszy usłyszeliśmy o nim w połowie marca 2021 roku, kiedy to dowiedzieliśmy się, że na rynek trafi dopiero w 2023 roku. Dziś z kolei możemy poznać wszystkie szczegóły NVIDIA Grace, jako że firma wyjawiła je na targach GTC 2022.

Poznaliśmy szczegóły NVIDIA Grace, czyli wyjątkowego superchipu producenta kart GeForce

Procesory Grace są przeznaczone do zastosowań HPC (High-Performance Computing) i w rzeczywistości tworzą tak zwany superchip. Ten przyjmuje postać pakietu Grace+Hopper, albo połączenia dwóch identycznych procesorów Grace o 72 rdzeniach opartych o architekturę Arm v9 Neoverse. Mają dostęp do pamięci LPDDR5X z korekcją błędów poprzez interfejs o przepustowości 1 TB/s (pierwszy na świecie), a łączy je koherentne połączenie pamięci podręcznej NVLink-C2C, które zapewnia przepustowość rzędu 900 GB/s, czyli siedem razy większą niż protokół PCIe 5.0.

Jako że Grace wykorzystuje połączenie C2C (Chip-To-Chip), kluczowe jest dla niego wewnętrzne połączenie NVLINK o przepustowości dwukierunkowej rzędu 900 GB/s, które na dodatek cechuje bardzo niski pobór mocy (1,3 pJ/bit). Oznacza to, że jest 5-krotnie wydajniejszy w myśl zużycia energii od tego samego rozwiązania na bazie interfejsu PCIe. Same rdzenie są produkowane z wykorzystaniem węzła technologicznego 4N firmy TSMC, a więc zoptymalizowanego 5-nm procesu.

Wchodząc w szczegóły pamięci, NVIDIA Grace jest wyposażony w skalowalną strukturę koherencji z rozproszoną pamięcią podręczną. Ma do 3,225 TB/s przepustowości w obu sekcjach, zawiera 117 MB pamięci podręcznej L3 i obsługuje partycjonowanie oraz monitorowanie pamięci Arm (MPAM). NVIDIA postawiła na konfigurację z maksymalnie 512 GB LPDDR5X w 32 kanałach, co zapewnia układowi Grace do 546 GB/s przepustowości pamięci. Wybór tej pamięci został podyktowany najlepszym stosunkiem ceny, energożerności oraz przepustowości.

Rzeczywiście Grace w konfiguracji 144-rdzeniowej cechuje dosyć niskie (jak na tego typu CPU) TDP na poziomie 500 watów. Warto też wspomnieć, że zapewnia 68 linii PCIe 5.0, z czego cztery mogą być wykorzystane dla łączy x16 o przepustowości 128 GB/s, a pozostałe dwa służą dla MISC. Według NVIDIA system oparty na procesorze Grace zapewni 10-krotnie większą wydajność niż współczesne systemy oparte na NVIDIA DGX, które działają z procesorami na bazie architektury x86.