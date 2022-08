W pełni Tureckie działo morskie przetestowane. Arcytani odpowiednik OTO Melara zachwyca

Turecka firma państwowa MKE (Makine Kimya Endüstrisi) zaprezentowała swoje 76 mm działo morskie przed rokiem na wystawie IDEF 2021, a w ostatnim czasie zdołała poddać go najważniejszemu – kompleksowemu testowi w praktyce. To nowoczesne tureckie działo morskie trafiło na pokład korwety typu Burak (TCG Beykoz F-503), a następnie pomyślnie przeszło próby portowe i morskie.

Po dwóch latach od rozpoczęcia prac nad odpowiednikiem włoskiego systemu, tureckie działo morskie zakończyło testy kwalifikacyjne

Oczywiście nie są to pierwsze testy tego działa morskiego. Pierwsze próby strzelania zostały przeprowadzone już w listopadzie 2021 roku, ale były one próbami lądowymi. Ich pozytywny wydźwięk doprowadził do zamontowania działa na pokładzie wspomnianej korwety Beykoz w lipcu 2022 roku. Następnie szybko postanowiono zrealizować testy praktyczne już na morzu.

Czytaj też: Japońscy pogromcy okrętów do ulepszenia. Oto nowe pociski Typ 12 stworzone przeciwko Chinom

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın “yapılmayanı yapın” talimatı, @TCSavunma Bakanımız Sn. Hulusi Akar’ın himayelerinde çıktığımız yolda 76/62 mm Milli Deniz Topu’nu yerli imkanlarla ürettik ve tüm test atışlarından başarıyla geçtik. Hayırlı olsun #Türkiye #MilliGüçMKE 🇹🇷 pic.twitter.com/lkSIBU6D9z — Yasin Akdere (@yasinakderetr) August 19, 2022

Pozytywne zakończenie testów kwalifikacyjnych sprawiło, że już dziś tureckie firmy mogą rozpocząć masową produkcję swojego odpowiednika włoskiego działa morskiego OTO Melara. Ma to sens, bo w marynarce wojennej Turcji wiele okrętów korzysta właśnie z tych dział, za które włoski koncern Leonardo każe sobie płacić, jak za zboże.

Czytaj też: Sztuczna inteligencja stworzy broń dla Rosji. „Kto wygra w wyścigu, zapanuje nad światem”

Turcja współpracuje z tą firmą od przynajmniej 2009 roku, ale tak jak przez pierwsze 11 lat umowy dotyczyły po prostu kupowania 76-mm dział Leonardo, tak od 2020 roku Turcja postanowiła produkować je we własnym zakresie. W efekcie powstał odpowiednik OTO Melara, który kosztuje mniej (8,2 mln vs 4,7 mln euro) i potencjalnie jest też lepszy, bo cechuje go wyższa żywotność lufy za sprawą specjalnej powłoki, szersza kompatybilność z amunicją i cyfrowy tryb sterowania.

Czytaj też: Zautomatyzować niszczyciela, czyli bezzałogowy HIMARS

W praktyce tureckie 76-mm działo może strzelać do 80 razy na minutę w cele na odległości 16/20 km (zależnie od amunicji), ma dostęp do 80 załadowanych pocisków, waży 7,5 tony, a jego wychylenie w pionie wynosi od -15 do +85 stopni.