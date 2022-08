Chińczycy wyprodukowali przełomowy układ scalony. Dokonali tego mimo sankcji

Semiconductor Manufacturing International Corporation, chińska firma zajmująca się produkcją układów scalonych, dokonała niedawno przełomu w tej dziedzinie.

Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje, których celem były ograniczenie rozwoju największego chińskiego producenta układów scalonych. I choć SMIC znajduje się na amerykańskiej czarnej liście handlowej, nie przeszkodziło to w osiągnięciu postępu, który wywindował to przedsiębiorstwo do grona liderów branży.

O co dokładnie chodzi? SMIC rzekomo przeszła z 14-nanometrowego do 7-nanometrowego procesu produkcji półprzewodników. Takich informacji dostarczyła kanadyjska firma TechInsights po zbadaniu jednego z układów wyciągniętych z maszyny do wydobywania kryptowalut.

W dalszej kolejności mogłoby to doprowadzić do procesu produkcyjnego integrującego skalowane komórki logiczne i pamięciowe. Poza tym w grę wchodzi coś, co jeszcze bardziej nie spodoba się Zachodowi: zmniejszy się zależność Chin od zachodnich technologii. Analitycy branżowi śledzą poczynania SMIC i próbują ocenić, czy sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników mogą powstrzymać Chiny przed osiągnięciem samowystarczalności w zakresie produkcji półprzewodników.

Układ scalony wyprodukowany przez SMIC powstawał rzekomo dwa lata

Według South China Morning Post amerykańskie władze lobbują w holenderskim rządzie, aby zablokować ASML Holdings, która ma dominującą pozycję w produkcji zaawansowanych maszyn wykorzystywanych do produkcji układów scalonych. Co ciekawe, chińska firma SMIC potrzebowała zaledwie dwóch lat, aby przeskoczyć z 14 do 7 nanometrów i to bez dostępu do najbardziej zaawansowanego zachodniego sprzętu i technologii. Dla porównania, TSMC i Samsung potrzebowały kolejno trzech i pięciu lat, aby osiągnąć ten sam poziom.

Przedstawiciele TechInsights dodali, iż SMIC zamierza teraz zapewnić dostęp do zaawansowanych procesów produkcyjnych dla chińskich firm, które zostały ograniczone z ustalonych zaawansowanych półproduktów, zmniejszyć zależność Chin od zachodniej technologii i ograniczeń, wykorzystać wiedzę zdobytą od gigantów takich jak TSMC, Samsung i Intel oraz przyspieszyć przejście do masowej produkcji.