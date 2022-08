Implant, który zniknie gdy przestanie być potrzebny? Zaawansowana technologia znajduje się tuż za rogiem

Układy elektromechaniczne oparte na tzw. materiałach przejściowych mają ogromny potencjał między innymi ze względu na fakt, że nie prowadzą do powstawania licznych zanieczyszczeń.

W przeciwieństwie do innych tego typu komponentów, które – choć trwałe – zazwyczaj potrzebują setek a nawet tysięcy lat, by się rozłożyć – wspomniane układy mogą się rozpuszczać i rozpadać w określonym czasie. Za jednym z tego typu projektów stoją naukowcy z Northwestern University i University of Illinois.

Ich dokonania zostały niedawno zaprezentowane na łamach Nature Electronics. Artykuł opisuje, jak układy elektromechaniczne oparte na materiałach w pełni rozpuszczalnych w wodzie mogłyby posłużyć do odgórnego programowania w zakresie tego, kiedy mają się rozłożyć. W przyszłości materiały te mogłyby doprowadzić do zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych.

Oczywiście kluczowy jest przy tym fakt, że chodzi o stosunkowo dokładne przewidzenie czasu rozpadu, tak, by nie doszło do niego wtedy, gdy urządzenie nadal będzie pozostawało w użytku. Jeden z członków zespołu, John Rogers, był na przestrzeni ostatnich kilku lat zaangażowany w projektowanie materiałów, które mogą rozpuszczać się w otaczającym je środowisku. Teraz natomiast potwierdzili ich potencjał do tworzenia tymczasowych implantów medycznych z cyfrowymi możliwościami elektronicznymi.

Układy elektromechaniczne oparte na materiałach przejściowych mogłyby posłużyć do tworzenia implantów

Jakie zastosowania wchodzą w grę? Przede wszystkim wykorzystanie tych materiałów do produkcji wchłaniających się czujników, które mogłyby być wszczepiane do mózgu na przykład po operacji czy urazie. Poza tym mowa o mierzeniu ciśnienia śródczaszkowego oraz tworzeniu urządzeń stymulujących organizm od wewnątrz, takich jak rozruszniki serca.

Układy elektromechaniczne oparte na materiałach przejściowych składają się z różnych substancji, które reagują z wodą i mogą w ten sposób zanikać. Ostatecznie wytwarzają natomiast nieszkodliwe i przyjazne dla środowiska pozostałości. Materiały te obejmują krzem polikrystaliczny, azotek krzemu i polimer na bazie polihydratu. Jak na razie Rogers i reszta zespołu sprawdzili zdolność swoich materiałów do rozpuszczania się wewnątrz organizmów niewielkich zwierząt przy jednoczesnym przyleganiu do tkanek ciała. Wyniki okazały się na tyle zadowalające, że w grę faktycznie wchodzi zastosowanie tej technologii do tworzenia implantów medycznych, czujników środowiskowych i innych rodzajów urządzeń mogących znikać w określonym czasie.