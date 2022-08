Co z testem niszczyciela światów? USA reaguje na tajwańsko-chińską sytuację

Stany Zjednoczone przed kilkoma miesiącami podobnie zareagowały na działania Rosji w Europie. Dziś historia praktycznie zatacza koło, bo ponownie zdecydowano, że z testem niszczyciela światów należy się wstrzymać przez napięcie między Tajwanem a Chinami.

USA ponownie uznało, że z testem niszczyciela światów lepiej poczekać. Minuteman III poczeka dłużej na lot testowy

Sekretarz obrony Lloyd Austin nakazał Pentagonowi odłożenie planowanego testowego wystrzelenia międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Planowany z ogromnym wyprzedzeniem test pocisku Minuteman III został tym samym przesunięty na przyszłość drugi już raz. Wszystko to w momencie, kiedy np. Chiny w czwartek przeprowadziły zmasowane ćwiczebne ataki rakietowe na wodach u wybrzeży Tajwanu.

Czytaj też: Czym jest broń fosforowa? Niczym broń prosto z piekła

Na temat tej decyzji miał też wiele do powiedzenia rzecznik Białego Domu ds. Bezpieczeństwa Narodowego, czyli John Kirby. Ten oficjalnie ogłosił, że to przesunięcie testu to najbardziej odpowiedzialna decyzja, jaką można podjąć z racji na zastałą sytuację, a samo jego odroczenie będzie trwało krótko. W praktyce ma to być ledwie „kilka tygodni”, bo sama data testu jest już ustalona, a do tego czasu „gotowość nuklearna narodu nie zostanie naruszona”.

Czytaj też: To może skończyć się źle… bardzo źle. Chińska marynarka zagra na nerwach Tajwanowi

Dla przypomnienia, ICMB, czyli międzykontynentalne pociski balistyczne, stanowią jedną z podstaw triady nuklearnej USA. Obok okrętów podwodnych i bombowców, gwarantują szybką i pewną odpowiedź na ewentualny atak jądrowy ze strony wrogów, pełniąc jednak głównie funkcję odstraszającą.

Czytaj też: Rosyjskie drony kamikaze KUB-BLA w Ukrainie. O celach może decydować sztuczna

Obecnie Stany Zjednoczone korzystają z starych już pocisków Minuteman III, ale to kwestia czasu. Testy balistycznych pocisków GBSD, które przyjmą formę lotów pod koniec 2023 roku będą w tych wysiłkach arcyważne, bo to one zastąpią Minuteman III, zapewniając USA jeszcze skuteczniejszą formą broni do uderzenia w prawie każdy punkt na Ziemi w ciągu kilku minut.